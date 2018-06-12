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Самолет совершил экстренную посадку из-за записки в туалете

STYLERКурьезы        12.06.2018 - 09:18
Фото: facebook.com/KLMUkraine
Фото: facebook.com/KLMUkraine

Отправку рейса отложили на несколько часов

Самолет американской авиакомпании United Airlines, летевший рейсом из Рима в Чикаго, совершил в понедельник экстренную посадку в Ирландии. Об этом сообщает The Irish Sun.

Известно, что причиной экстренной посадки стала записка, которую обнаружили в туалете самолета. В записке сообщалось, что на борту заложена бомба.

В результате экипаж принял решение посадить самолет в ирландском аэропорту Шэннон. Пассажиры покинули борт. Их разместили в местных отелях. После этого правоохранители приступили к обыску воздушного судна и досмотру пассажиров.

Отправку рейса отложили на несколько часов.

Ранее сообщалось, что в Португалии вынуждено совершил посадку Boeing 737 компании Transavia Airlines, который летел из Нидерландов в Испанию. Экипаж принял решение посадить самолет из-за невыносимого зловония от одного из пассажиров. Пассажиры, оказавшиеся поблизости от мужчины, начали падать в обморок. У некоторых началась рвота.

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Теги: самолет
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