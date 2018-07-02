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Сосиски удачі: епатажні російські вболівальники сколихнули мережа (фото, відео)

STYLERКурйози        02.07.2018 - 19:56
Скріншот: росЗМІ
Скріншот: росЗМІ

Кадр, як уболівальники незворушно їдять під час напруженого моменту в грі, сколихнув соцмережі

Мережу сколихнули кадри з епатажними уболівальниками під час матчу між Росією та Іспанією.

У пряму трансляцію потрапили троє вболівальників — жінка і двоє чоловіків в кокошниках, які незворушно їли хот-доги.

Скріншот: росЗМІ

Цей кадр перетворився в мем і розійшовся по соцмережам.

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Фото: facebook.com/nataliya.e-mail: nesterenko

Кадр, як уболівальники незворушно їдять під час напруженого моменту в грі сколихнув соцмережі.

"Головні герої матчу", "от, їй-богу, вони увійшли в історію", "як же смачно трійця в кокошниках заїдає стрес", "талановито оператори зловили такий смішний кадр в такий напружений момент матчу", - зазначили в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/lazarevsergey)

"А це, звичайно, операторський і режисерський шедевр матчу Іспанія-Росія! Ці хлопці зірвали диких оплесків всіх відвідувачів закладу, де я дивився матч. Називається "прокинулися знаменитими". І це було в розпал матчу, в найнапруженіші хвилини. Ці хлопці спокійно і холоднокровно перекушували! Ось це "сталеві нерви", - написав російський співак Сергій Лазарєв у себе в Іnstagram.

Скріншот поста (instagram.com/lazarevsergey)

Як передає російське видання "Дощ", героями мемів виявилися дизайнер Інна Каленська, її чоловік Дмитро Гнатюк, який працює в компанії "ІМА-Прес", їх племінник Юрій Гнатюк.

Відео: Інтерв'ю з самими знаменитими вболівальниками чемпіонату (youtube.com/Телеканал Дощ)

Раніше повідомлялося, що в РФ британські вболівальники викинули в смітник Леніна.

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