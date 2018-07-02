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Сосиски удачи: эпатажные российские болельщики всколыхнули сеть (фото, видео)

STYLERКурьезы        02.07.2018 - 19:56
Скриншот: росСМИ
Скриншот: росСМИ

Кадр, как болельщики невозмутимо кушают во время напряженного момента в игре, всколыхнул соцсети

Сеть всколыхнули кадры с эпатажными болельщиками во время матча между Россией и Испанией.

В прямую трансляцию попали трое болельщиков — женщина и двое мужчин в кокошниках, которые невозмутимо ели хот-доги.

Скриншот: росСМИ

Этот кадр превратился в мем и разошелся по соцсетям. 

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Фото: facebook.com/nataliya.nesterenko

Кадр, как болельщики невозмутимо кушают во время напряженного момента в игре всколыхнул соцсети.

"Главные герои матча", "вот, ей-богу, они вошли в историю", "как же вкусно троица в кокошниках заедает стресс", "талантливо операторы поймали такой смешной кадр в такой напряженный момент матча", - отметили в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/lazarevsergey)

"А это, конечно, операторский и режиссерский шедевр матча Испания-Россия! Эти ребята сорвали диких аплодисментов всех посетителей заведения, где я смотрел матч. Называется "проснулись знаменитыми". И это было в разгар матча, в самые напряженные минуты. Эти ребята спокойно и хладнокровно перекусывали! Вот это "стальные нервы", - написал российский певец Сергей Лазарев у себя в Іnstagram.

Скриншот поста (instagram.com/lazarevsergey)

Как передает российское издание "Дождь", героями мемов оказались дизайнер Инна Каленская, ее муж Дмитрий Гнатюк, работающий в компании "ИМА-Пресс", их племянник Юрий Гнатюк.

Видео: Интервью с самыми знаменитыми болельщиками чемпионата (youtube.com/Телеканал Дождь)

Ранее сообщалось, что в РФ британские болельщики выбросили в мусорник Ленина.

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