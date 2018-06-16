"Заблукали": вболівальники зі Швейцарії поїхали в РФ через зону бойових дій

Ночувати вони збиралися в окупованій Амвросіївці

Вболівальники зі Швейцарії так квапилися на Чемпіонат світу з футболу 2018, що заїхали в небезпечну зону Донецької області. Про це написала журналіст і волонтер Анна Домбровська на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Домбровська повідомила, що групу футбольних фанатів в небезпечну зону навів навігатор, який проклав їм шлях в Ростов-на-Дону через окупований Донецьк.

"Сьогодні ввечері група футбольних вболівальників зі Швейцарії трохи не заїхала на передову в зоні проведення ООС на сході України. Вболівальники їхали на матч Бразилія - Швейцарія в Ростов-на-Дону і навігатор проклав їм шлях через окупований Донецьк. Ночувати уболівальники планували в готелі в окупованій Амвросіївці!" - написала журналістка.

Фото: Уболівальники з Швейцарії (facebook.com/annabanami)

Вона дивується, що горе-туристи змогли заїхати так далеко і у них не поцікавилися про мету візиту на блок-постах при в'їзді в зону ООС.

"От цікаво, а при перетинанні державного кордону України або на блок-постах на в'їзді в зону ООС у туристів взагалі не питають мету поїздки? У швейцарців у машині на торпеді красувався сувенірний кубок світу, а написи на кузові однозначно вказували, що вони їдуть до Росії на Чемпіонат світу з футболу 2018!", - зазначила Домбровська і додала, що допомогла європейським гостям виїхати з небезпечної зони і вказала їм більш безпечний шлях в Ростов-на-Дону

"Мені довелося згадати англійську, щоб допомогти європейським гостям виїхати з небезпечної зони і знайти інший, більш безпечний шлях в Ростов-на-Дону, якщо поїздка в країну-окупант взагалі може бути безпечною", - підсумувала журналістка.

Скріншот фото (facebook.com/annabanami)

До речі, вболівальнику продали найдорожчий квиток на неіснуюче місце.

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