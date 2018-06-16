"Заблудились": болельщики из Швейцарии поехали в РФ зону боевых действий

Ночевать они собирались в оккупированной Амвросиевке

Болельщики из Швейцарии так торопились на Чемпионат мира по футболу 2018, что заехали в опасную зону Донецкой области. Об этом написала журналист и волонтер Анна Домбровская на своей странице в социальной сети Facebook.

Домбровская сообщила, что группу футбольных фанатов в опасную зону навел навигатор, который проложил им путь в Ростов-на-Дону через оккупированный Донецк.

"Сегодня вечером группа футбольных болельщиков из Швейцарии чуть не заехала на передовую в зоне проведения ООС на востоке Украины. Болельщики ехали на матч Бразилия - Швейцария в Ростов-на-Дону и навигатор проложил им путь через оккупированный Донецк. Ночевать болельщики планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке!" - написала журналистка.

Фото: Болельщики из Швейцарии (facebook.com/annabanami)

Она удивляется, что горе-туристы смогли заехать так далеко и у них не поинтересовались о цели визита на блок-постах при въезде в зону ООС.

"Вот любопытно, а при пересечении границы Украины или на блок-постах на въезде в зону ООС у туристов вообще не спрашивают цель поездки? У швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018!", - отметила Домбровская и добавила, что помогла европейским гостям выехать из опасной зоны и указала им более безопасную путь в Ростов-на-Дону.

"Пришлось мне вспомнить английский, чтобы помочь европейским гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону, если поездка в страну-оккупант вообще может быть безопасной", - подытожила журналистка.

Скриншот фото (facebook.com/annabanami)

Кстати, болельщику продали дорогой билет на несуществующее место.

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