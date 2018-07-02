У Запоріжжі злодій напився домашнім вином на місці злочину

Невдалий зловмисник потрапив прямо в будинку, який хотів обікрасти

Запоріжжя 34-річний чоловік забрався в приватний будинок з метою пограбування, але напився до відключки прямо на місці злочину. Про це повідомляє Depo.ua.

Зловмисник зламав двері, пробрався в будинок, але виявив домашнє вино. Чоловік вирішив випити алкоголь, не розрахував власні сили і заснув прямо на місці злочину.

Сплячого злочинця виявив господар будинку. Зловмисник комфортно розташувався в кріслі.

Господар викликав правоохоронців і невдатного крадія доставили в Шевченківське відділення поліції для подальшого з'ясування обставин.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала "романтичного" грабіжника.

Під Києвом у ніч на 3 червня грабіжник-"романтик" проник у квартиру через балкон і кілька годин утримував господиню будинку в заручницях.

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