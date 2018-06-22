Обсыпал лепестками роз: полиция задержала "романтичного" грабителя (фото)

Маньяк пробрался в квартиру с цветами и угрожал

Под Киевом в ночь на 3 июня грабитель-"романтик" проник в квартиру через балкон и несколько часов удерживал хозяйку дома в заложницах. Правоохранители задержали преступника. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Инцидент произошел на улице Молодежной в частном секторе Петропавловской Борщаговки. Историю преступления рассказала жертва злоумышленника Ольга Грига на своей странице в соцсети Facebook. По ее словам, на момент преступления за стеной играл в компьютерные игры ее 13-летний ребенок.

Пока женщина спала, маньяк пробрался в квартиру и осыпал жертву лепестками роз. Он угрожал изнасилованием и убийством, а спустя четыре часа забрал деньги, ценные вещи и скрылся.

Спустя более двух недель сотрудникам Киево-Святошинского отдела полиции удалось установить личность грабителя и задержать его.

В пресс-службе полиции Киевской области рассказали, что задержали злоумышленника в Обуховском районе. Преступником оказался 23-летний уроженец Киевской области.

По данным полицейских, в день грабежа злоумышленник бродил по улицам Петропавловской Борщаговки, когда у одного из домов случайно увидел богатую женщину за рулем автомобиля. Он решил ночью пробраться к ней "в гости". Парень сорвал в соседнем дворе розы и залез в квартиру.

Фото: Квартира пострадавшей (facebook.com/olga.griga.7)

"Молодая женщина не испугалась незваного ночного гостя. Она вела переговоры с грабителем и отдала свои сбережения, чтобы тот не нанес ей физического вреда. И только он покинул дом с похищенным, женщина позвонила в полицию", - рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник забрал у жертвы четыре тысячи долларов. Похищенные средства он потратил на игровые автоматы и на собственные нужды.

Грабителю объявлено ​​подозрение по части 3 статьи 186 (Грабеж) УК Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержание под стражей. За совершенное преступление 23-летнему парню "светит" лишение свободы до восьми лет.

Фото: facebook.com/olga.griga.7

Скриншот поста (facebook.com/olga.griga.7)

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