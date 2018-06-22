Обсипав пелюстками троянд: поліція затримала "романтичного" грабіжника (фото)

Маніяк пробрався у квартиру з квітами і погрожував

Під Києвом у ніч на 3 червня грабіжник-"романтик" проник у квартиру через балкон і кілька годин утримував господиню житла в заручницях. Правоохоронці затримали злочинця. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Інцидент стався на вулиці Молодіжній в приватному секторі Петропавлівської Борщагівки. Історію злочину розповіла жертва зловмисника Ольга Гріга на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, на момент злочину за стіною грала в комп'ютерні ігри на її 13-річна дитина.

Поки жінка спала, маніяк пробрався у квартиру і обсипав жертву пелюстками троянд. Він погрожував зґвалтуванням і вбивством, а через чотири години забрав гроші, цінні речі і втік.

Після понад двох тижнів співробітникам Києво-Святошинського відділу поліції вдалося встановити особу грабіжника і затримати його.

У прес-службі поліції Київської області розповіли, що затримали зловмисника в Обухівському районі. Злочинцем виявився 23-річний уродженець Київської області.

За даними поліцейських, в день пограбування зловмисник вештався вулицями Петропавлівської Борщагівки, коли біля одного з будинків випадково побачив жінку за кермом автомобіля. Він вирішив вночі пробратися до неї "в гості". Хлопець зірвав у сусідньому дворі троянди і заліз у квартиру.

Фото: Квартира потерпілої (facebook.com/olga.griga.7)

"Молода жінка не злякалася непроханого нічного гостя. Вона вела переговори з грабіжником і віддала свої заощадження, щоб той не завдав їй фізичної шкоди. І щойно він покинув будинок з викраденим, жінка зателефонувала в поліцію", - розповіли в прес-службі.

Зловмисник забрав у жертви чотири тисячі доларів. Викрадені кошти він витратив на ігрові автомати та на власні потреби.

Грабіжникові оголошено підозру за частиною 3 статті 186 (Грабіж) КК України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За скоєний злочин 23-річному хлопцеві "світить" позбавлення волі до восьми років.

Фото: facebook.com/olga.griga.7

Скріншот поста (facebook.com/olga.griga.7)

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