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В Запорожье вор напился домашним вином на месте преступления

STYLERКурьезы        02.07.2018 - 12:12
Фото: pixabay.com/delo
Фото: pixabay.com/delo

Незадачливый злоумышленник попался прямо в доме, который хотел обворовать

В Запорожье 34-летний мужчина забрался в частный дом с целью ограбления, но напился до отключки прямо на месте преступления. Об этом сообщает Depo.ua.

Злоумышленник взломал дверь, пробрался в дом, но обнаружил домашнее вино. Мужчина решил выпить алкоголь, но не рассчитал собственные силы и уснул прямо на месте преступления.

Спящего преступника обнаружил хозяин дома. Злоумышленник комфортно расположился в кресле.

Хозяин вызвал правоохранителей и неудачливого вора доставили в Шевченковское отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что полиция задержала "романтичного" грабителя.

Под Киевом в ночь на 3 июня грабитель-"романтик" проник в квартиру через балкон и несколько часов удерживал хозяйку дома в заложницах. 

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Теги: вор, ограбление, запорожье
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