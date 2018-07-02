В Запорожье вор напился домашним вином на месте преступления

Незадачливый злоумышленник попался прямо в доме, который хотел обворовать

В Запорожье 34-летний мужчина забрался в частный дом с целью ограбления, но напился до отключки прямо на месте преступления. Об этом сообщает Depo.ua.

Злоумышленник взломал дверь, пробрался в дом, но обнаружил домашнее вино. Мужчина решил выпить алкоголь, но не рассчитал собственные силы и уснул прямо на месте преступления.

Спящего преступника обнаружил хозяин дома. Злоумышленник комфортно расположился в кресле.

Хозяин вызвал правоохранителей и неудачливого вора доставили в Шевченковское отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что полиция задержала "романтичного" грабителя.

Под Киевом в ночь на 3 июня грабитель-"романтик" проник в квартиру через балкон и несколько часов удерживал хозяйку дома в заложницах.

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