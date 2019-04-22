ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дружина не пустила чоловіка на вибори, щоб він не проголосував за свого кандидата

STYLERКурйози    22.04.2019 - 10:16
Дружина не пустила чоловіка на вибори, щоб він не проголосував за свого кандидата
Вибори 2019 відбулися 21 квітня (колаж РБК-Україна)

Жінка замкнула чоловіка вдома, щоб той не пішов на виборчу дільницю

На вибори президента 2019, які пройшли 21 квітня, було зафіксовано досить незначна кількість порушень. Траплялися і досить курйозні. Так, наприклад, у Рівненській області дружина не пустила чоловіка на виборчу дільницю, щоб він не зміг проголосувати за одного з кандидатів у президенти України, який йому імпонував.

Як розповіли в Головному управлінні Національної поліції області, інцидент стався в селі Більськ Рокитнівського району. Сигнал від чоловіка до правоохоронців, де він заявив про конфлікт з дружиною, надійшов близько 16:30.

Виявилося, дружина не випускала чоловіка з дому, щоб той не міг проголосувати за свого кандидата на пост глави держави.

Чим закінчилася сімейна драма, в поліції не розповідають. Але, судячи з усього, поліцейські зробили все можливе, щоб українець зміг прийти на дільницю і поставити позначку навпроти прізвища свого кандидата. За кого голосували "полонений" і його дружина - не відомо. Так само, як і про те, чи продовжить існування їхній шлюбний союз.

Нагадаємо, що ЦВК вже обробила 92,59% протоколів. За попередніми результатами Зеленський перемагає Порошенко на виборах 2019.

Раніше ми писали про те, що в Кривому Розі під час голосування прямо на виборчій дільниці місцева мешканка "під мухою" намагалася з'їсти свій бюлетень.

У поліції розповіли про випадки смерті виборців на дільницях у день виборів Виправдовувати треба: в мережі відповіли на заяву Зеленського про перемогу
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України выборы 2019
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся