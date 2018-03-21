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МастерШеф Підлітки 1 сезон: 8 випуск

STYLERТВ-шоу        21.03.2018 - 14:52
Фото: СТБ
Фото: СТБ

МастерШеф Підлітки 1 сезон 8 випуск можна дивитися онлайн на Styler. Новий епізод шоу вийде в середу, 21 березня, на каналі СТБ.

МастерШеф Підлітки 1 сезон: 8 випуск покаже, як учасники в одному з конкурсів стануть головними героями власних фільмів жахів.

МастерШеф Підлітки 1 сезон: 8 випуск

У цьому випуску підлітків очікує конкурс "Темна кімната", під час якого вони потраплять в атмосферу потойбічного кулінарного світу. Учасники в абсолютній темряві спробують набрати продукти для своєї страви. Їм доведеться подолати свій страх темряви і уявити, як продукти будуть поєднуватися. При цьому кулінарам потрібно взяти рівно 5 інгредієнтів, які вони обов'язково використовують під час приготування свого шедевра.

Фото: СТБ

Хто одягне чорний фартух до початку конкурсу, а хто зуміє пристосуватися до темряви, - дивіться в 8 випуску тв-шоу МастерШеф Підлітки в ефірі каналу СТБ і онлайн у нас на Styler.

Ведучий "Холостяка 8" розповів про сюрпризи нового сезону шоу Голос країни: 8 сезон 8 випуск дивитися онлайн
Теги: МастерШеф, ТВ-шоу
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