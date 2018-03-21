МастерШеф Подростки 1 сезон 8 выпуск можно смотреть онлайн на Styler. Новый эпизод шоу выйдет в среду, 21 марта, на канале СТБ.

МастерШеф Подростки 1 сезон: 8 выпуск покажет, как участники в одном из конкурсов станут главными героями собственных фильмов ужасов.

МастерШеф Подростки 1 сезон: 8 выпуск

В этом выпуске подростков ожидает конкурс "Темная комната", во время которого они попадут в атмосферу потустороннего кулинарного мира. Участники в абсолютной темноте попробуют набрать продукты для своего блюда. Им придется побороть свой страх темноты и представить, как продукты будут сочетаться. При этом кулинарам нужно взять ровно 5 ингредиентов, которые они обязательно используют во время приготовления своего шедевра.

Фото: СТБ

Кто наденет черный фартух до начала конкурса, а кто сумеет приспособиться к темноте, — смотрите в 8 выпуске тв-шоу МастерШеф Подростки в эфире канала СТБ и онлайн у нас на Styler.