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МастерШеф Подростки 1 сезон: 8 выпуск

STYLERТВ-шоу        21.03.2018 - 14:52
Фото: СТБ
Фото: СТБ

МастерШеф Подростки 1 сезон 8 выпуск можно смотреть онлайн на Styler. Новый эпизод шоу выйдет в среду, 21 марта, на канале СТБ.

МастерШеф Подростки 1 сезон: 8 выпуск покажет, как участники в одном из конкурсов станут главными героями собственных фильмов ужасов. 

МастерШеф Подростки 1 сезон: 8 выпуск

В этом выпуске подростков ожидает конкурс "Темная комната", во время которого они попадут в атмосферу потустороннего кулинарного мира. Участники в абсолютной темноте попробуют набрать продукты для своего блюда. Им придется побороть свой страх темноты и представить, как продукты будут сочетаться. При этом кулинарам нужно взять ровно 5 ингредиентов, которые они обязательно используют во время приготовления своего шедевра. 

Фото: СТБ

Кто наденет черный фартух до начала конкурса, а кто сумеет приспособиться к темноте,  — смотрите в 8 выпуске тв-шоу МастерШеф Подростки в эфире канала СТБ и онлайн у нас на Styler.

Ведущий "Холостяка 8" рассказал о сюрпризах нового сезона шоу Голос країни: 8 сезон 8 выпуск смотреть онлайн
Теги: МастерШеф, ТВ-шоу
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