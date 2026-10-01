Хоккайдо или Баттернат: какие сорта тыквы выбрать для запекания или супа

Баттернат - для супа, пюре и пирога

Баттернат легко узнать по вытянутой форме и гладкой светло-бежевой кожуре. Внутри он имеет сладкую оранжевую мякоть с нежной текстурой.

Такая тыква хорошо подходит для супов, пюре, запекания и десертов. После термической обработки мякоть легко измельчить до однородной консистенции. Johnny's Selected Seeds отмечает, что баттернат имеет гладкую текстуру и сладкий вкус, поэтому используется для супов, пирогов и других блюд.

Для пирога баттернат также подходит: его сладкую мякоть можно использовать как основу для начинки. Penn State Extension также относит баттернат к распространенным разновидностям зимних тыкв, которые используются в кулинарии.

При выборе баттерната эксперты советуют выбирать плоды насыщенного бежевого цвета без зеленых полос.

Хоккайдо - для запекания и гарниров

Хоккайдо имеет небольшой размер, округлую форму и насыщенно оранжевую или красноватую кожуру. Внутри - плотная оранжевая мякоть со сладким, выраженным вкусом.

Профиль Pestik отмечает, что хоккайдо относится к типу Red Kuri. Его часто готовят с кожурой – после термической обработки она становится мягкой.

Такая тыква хорошо подходит для запекания, супов-пюре, гарниров и других блюд, где нужна плотная сладковатая мякоть.

Желудовая тыква - для фарширования

Желудовая тыква, или acorn squash, имеет небольшой размер и характерную ребристую форму. Его удобно разрезать пополам, удалить семена и запекать вместе с начинкой.

Внутри – желто-оранжевая мякоть, которая после приготовления становится мягкой. Половинки такой тыквы можно наполнить овощами, крупами, сыром или мясом и запечь в духовке.

Желудовую тыкву также можно нарезать дольками и приготовить в качестве гарнира. Penn State Extension относит acorn к распространенным видам зимних тыкв, которые часто используют в кулинарии.

Кабоча - для запекания и пюре

Кабоча имеет округлую форму, темно-зеленую кожуру и плотную оранжевую мякоть. После приготовления он становится более сухим и мучнистым, поэтому эта разновидность хорошо подходит для запекания, пюре и гарниров.

По данным Oregon State University Extension , кабоча имеет плотную крахмалистую мякоть с текстурой, вкусом и сладостью, подобными батату.

Кабочу можно запекать половинками или частями. Благодаря плотной мякоти она хорошо держит форму во время приготовления.

Тыква-спагетти - для необычной текстуры

Тыква-спагетти отличается от других разновидностей прежде всего текстурой. После приготовления его мякоть разделяется на длинные волокна, напоминающие спагетти.

Его можно запечь половинками, а затем разделить готовую мякоть вилкой. Полученные волокна подают с соусом, творогом, овощами или используют в качестве основы для других блюд.

Penn State Extension также отмечает, что тыкву-спагетти можно запекать и использовать в различных блюдах, а ее мякоть после приготовления не нужно перетирать в пюре.

Деликата - для запекания с кожурой

Деликат имеет удлиненную форму и светлую кожуру с зелеными полосами. Внутри - сладкая желто-оранжевая мякоть с нежной текстурой.

Эта разновидность хорошо подходит для запекания, поскольку его тонкую кожуру можно не срезать. Тыкву достаточно разрезать, удалить семена, нарезать дольками и приготовить в духовке.

После термической обработки мякоть становится мягкой и сладкой, поэтому деликату можно подавать как гарнир или добавлять в салаты и другие блюда. Purdue Extension относит деликату к разновидностям зимних тыкв, которые лучше всего употреблять в течение одного-двух месяцев после сбора.

Большую тыкву для Геловина лучше оставить для декора

Большие тыквы, обычно используемые для вырезания на Геловин, не всегда хорошо подходят для приготовления пищи. Их мякоть может быть волокнистой и менее сладкой , чем у специальных пищевых разновидностей.

Для супа, пюре или пирога лучше выбирать небольшие сладкие тыквы, баттернат или другие разновидности тыквы, предназначенные для приготовления.

Как выбрать тыкву в магазине или на рынке

Независимо от разновидности, тыква должна быть жесткой, без мягких участков, трещин и следов гниения . Плод также должен казаться трудным для своего размера.

Если тыква продается со стеблем, она должна быть сухой и жесткой. Влажный, черный или сморщенный стебель может свидетельствовать о проблемах с хранением или качеством плода.