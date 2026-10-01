Хоккайдо чи Баттернат: які сорти гарбуза обрати для запікання чи супу

Баттернат - для супу, пюре та пирога

Баттернат легко впізнати за витягнутою формою та гладкою світло-бежевою шкіркою. Усередині він має солодкий помаранчевий м'якуш із ніжною текстурою.

Такий гарбуз добре підходить для супів, пюре, запікання та десертів. Після термічної обробки м'якуш легко подрібнити до однорідної консистенції. Johnny's Selected Seeds зазначає, що баттернат має гладку текстуру та солодкий смак, тому його використовують для супів, пирогів та інших страв.

Для пирога баттернат також підходить: його солодкий м'якуш можна використовувати як основу для начинки. Penn State Extension також відносить баттернат до поширених різновидів зимових гарбузів, які використовують у кулінарії.

Під час вибору баттернату експерти радять обирати плоди насиченого бежевого кольору без зелених смуг.

Хоккайдо - для запікання та гарнірів

Хоккайдо має невеликий розмір, округлу форму та насичено-помаранчеву або червонувату шкірку. Усередині - щільний помаранчевий м'якуш із солодким, вираженим смаком.

Профільне видання Pestik зазначає, що хоккайдо належить до типу Red Kuri. Його часто готують зі шкіркою - після термічної обробки вона стає м'якою.

Такий гарбуз добре підходить для запікання, супів-пюре, гарнірів та інших страв, де потрібен щільний солодкуватий м'якуш.

Жолудевий гарбуз - для фарширування

Жолудевий гарбуз, або acorn squash, має невеликий розмір і характерну ребристу форму. Його зручно розрізати навпіл, видалити насіння та запікати разом із начинкою.

Усередині - жовто-помаранчевий м'якуш, який після приготування стає м'яким. Половинки такого гарбуза можна наповнити овочами, крупами, сиром або м'ясом і запекти в духовці.

Жолудевий гарбуз також можна нарізати часточками та приготувати як гарнір. Penn State Extension відносить acorn до також поширених видів зимових гарбузів, які часто використовують у кулінарії.

Кабоча - для запікання та пюре

Кабоча має округлу форму, темно-зелену шкірку та щільний помаранчевий м'якуш. Після приготування він стає сухішим і борошнистим, тому цей різновид добре підходить для запікання, пюре та гарнірів.

За даними Oregon State University Extension , кабоча має щільний крохмалистий м'якуш із текстурою, смаком і солодкістю, подібними до батату.

Кабочу можна запікати половинками або частинами. Завдяки щільному м'якушу вона добре тримає форму під час приготування.

Гарбуз-спагеті - для незвичної текстури

Гарбуз-спагеті відрізняється від інших різновидів передусім текстурою. Після приготування його м'якуш розділяється на довгі волокна, які нагадують спагеті.

Його можна запекти половинками, а потім розділити готовий м'якуш виделкою. Отримані волокна подають із соусом, сиром, овочами або використовують як основу для інших страв.

Penn State Extension також зазначає, що гарбуз-спагеті можна запікати та використовувати в різних стравах, а його м'якуш після приготування не потрібно перетирати в пюре.

Деліката - для запікання зі шкіркою

Деліката має видовжену форму та світлу шкірку із зеленими смугами. Усередині - солодкий жовто-помаранчевий м'якуш із ніжною текстурою.

Цей різновид добре підходить для запікання, оскільки його тонку шкірку можна не зрізати. Гарбуз достатньо розрізати, видалити насіння, нарізати часточками та приготувати в духовці.

Після термічної обробки м'якуш стає м'яким і солодким, тому делікату можна подавати як гарнір або додавати до салатів та інших страв. Purdue Extension відносить делікату до різновидів зимових гарбузів, які найкраще вживати протягом одного-двох місяців після збору.

Великий гарбуз для Геловіну краще залишити для декору

Великі гарбузи, які зазвичай використовують для вирізання на Геловін, не завжди добре підходять для приготування їжі. Їхній м'якуш може бути волокнистим і менш солодким, ніж у спеціальних харчових різновидів.

Для супу, пюре або пирога краще обирати невеликі солодкі гарбузи, баттернат або інші різновиди гарбузів, призначені для приготування.

Як обрати гарбуз у магазині чи на ринку

Незалежно від різновиду, гарбуз має бути твердим, без м'яких ділянок, тріщин і слідів гниття. Плід також має здаватися важким для свого розміру.

Якщо гарбуз продається зі стеблом, воно має бути сухим і твердим. Вологе, чорне або зморщене стебло може свідчити про проблеми зі зберіганням або якістю плода.