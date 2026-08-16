Когда копать картошку в августе: наиболее благоприятные дни по лунному календарю

По народным представлениям, корнеплоды лучше собирать на нисходящей Луне. Считается, что в этот период картофель лучше сохраняется и больше не теряет своих свойств.

В то же время лунный календарь не имеет научно подтвержденного влияния на лежкость картофеля, поэтому для урожая значительно важнее спелость клубней, сухая погода и правильное хранение.

Когда копать картошку в августе 2026

Если ориентироваться именно на фазы Луны, в августе 2026 спадная фаза приходится на 1-11 и 29-31 августа. Новолуние было 12 августа, первая четверть - 20 августа, а полнолуние - 28 августа.

Поэтому поклонникам традиционного лунного календаря следует прежде всего обратить внимание на даты в конце месяца - на 29-31 августа.

Как понять, что картофель уже готов к уборке

Не стоит выкапывать картофель только потому, что наступила "правильная" дата по лунному календарю. Перед уборкой нужно оценить состояние растений.

Одним из главных признаков спелости является пожелтевшая или подсохшая ботва. У созревшего картофеля кожица на клубнях становится плотнее и не должна легко стираться во время прикосновения.

Если сорт ранний, его можно собирать раньше поздних сортов. Для картофеля, который планируют закладывать на длительное хранение, лучше дождаться полного созревания клубней.

Когда картошку лучше не копать

Худший вариант - ориентироваться на Луну и одновременно игнорировать погоду. Если после продолжительной жары ожидаются затяжные дожди, спелый картофель лучше собрать в сухой день, не дожидаясь "идеальной" даты.

Не стоит копать и сразу после сильного дождя: влажная почва будет прилипать к клубням, а мокрый картофель хуже подходит для закладки на хранение. По возможности собирать ее лучше в сухую, прохладную погоду.

Что делать с картофелем после выкапывания

После уборки клубни следует перебрать и отложить поврежденные отдельно. Картофель для длительного хранения следует хорошо просушить в затененном, проветриваемом месте, но не оставлять надолго под прямым солнцем.

Перед закладкой в погреб или другое место для хранения следует еще раз осмотреть урожай и убрать клубни с порезами, гнилью или другими повреждениями.

Именно состояние картофеля, температура, влажность и вентиляция значительно больше влияют на его хранение, чем конкретная фаза Луны.