Когда усилятся магнитные бури: прогноз до конца недели

Что прогнозируют на начало и середину недели

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA , с 29 сентября по 3 октября геомагнитное поле будет оставаться спокойным: максимальный Кр-индекс не превысит отметки 2. Магнитные бури в эти дни не прогнозируют.

Когда ожидается пик активности

Ситуация начнет меняться 4 октября: Кр-индекс поднимется до 4. Это уже повышенная активная геомагнитная обстановка, хотя это еще не уровень бури. Для магнитной бури уровня G1 показатель должен достичь 5.

Что означает индекс Kp

Kp - это показатель возмущения магнитного поля Земли. Его определяют по данным наземных наблюдений за трехчасовые промежутки. Шкала охватывает значение от 0 до 9: чем выше показатель, тем сильнее геомагнитная активность.

Магнитная буря начинается с Kp 5 - это самый низкий уровень G1 по шкале NOAA. Именно поэтому прогнозируемый на 4 октября показатель Kp 4 означает рост активности, но еще не бурю.

Стоит ли волноваться

Следовательно, о мощных магнитных бурях в этом прогнозе речь не идет. Самые спокойные дни недели с 29 сентября по 3 октября, а умеренный рост активности ожидается только в последний день периода.

В то же время показатели могут измениться. Прогноз зависит от активности Солнца и условий солнечного ветра. Ближе к указанным датам его следует уточнять по обновленным данным NOAA.

Почему возникают магнитные бури и на что они влияют

По объяснению Европейского космического агентства , Солнце постоянно испускает поток заряженных частиц - солнечный ветер. Также на нем происходят корональные выбросы массы, а в космос попадают большие объемы солнечной плазмы.

Если такой выброс достигает Земли, его взаимодействие с магнитным полем планеты может повлечь за собой геомагнитную бурю.

Сильные возмущения способны оказывать влияние на спутниковую навигацию, радиосвязь и электросети. В частности, изменения в верхних слоях атмосферы могут ухудшать прохождение радиосигналов и точность навигации.