Разрушат фундамент и привлекут вредителей: 4 куста, которые категорически нельзя сажать возле дома

Сирень

Казалось бы, это абсолютная классика, весной радующая невероятным ароматом и пышным цветом. Однако сажать сирень ближе чем в 3–5 метрах от дома крайне глупо.

Этот куст имеет очень мощную и агрессивную корневую систему. В поисках влаги корни сирени способны проникать в микротрещины фундамента, постепенно разрушая его, а также повреждать подземные коммуникации, в частности канализационные и водопроводные трубы.

Кроме того, сирень часто дает много прикорневой поросли, которая быстро заполняет пространство и может поднимать тротуарную плитку.

Можжевельник

Хвойные растения часто используют для озеленения придомовых территорий, ведь они сохраняют декоративность круглогодично. Но можжевельник (особенно стелющиеся сорта) сажать вплотную к стенам не стоит по двум причинам:

Хвоя и ветки можжевельника содержат большое количество эфирных масел и смол. В засушливое лето этот куст превращается в настоящую "пороховую бочку", которая мгновенно загорается от малейшей искры.

Некоторые популярные виды, такие как можжевельник казацкий, чрезвычайно ядовиты. Все части этого растения содержат токсины, что опасно, если по двору гуляют дети.

Снежноягодник

Этот декоративный куст привлекает своими красивыми белыми или розовыми шариками-ягодами, которые держатся на ветках даже зимой. Его часто используют для создания живых изгородей.

Главная проблема снежноягодника состоит в том, что его привлекательные ягоды ядовиты. Если куст растет прямо у входа в дом или на террасе, всегда есть риск, что маленькие дети или домашние питомцы могут их проглотить, что приведет к серьезному отравлению и раздражению слизистых.

Шиповник и парковые розы

Шиповник и агрессивные сорта парковых роз выглядят очень эстетично и не требуют особого ухода. Однако их место на заднем дворе или у забора, но точно не под окнами или у входной двери.

Во-первых, они имеют глубокие корни, которые трудно контролировать. Во-вторых, густые колючие заросли создают травмоопасную зону прямо на проходе, постоянно цепляясь за одежду.

Кроме того, плотные кусты шиповника вплотную к дому нарушают циркуляцию воздуха у стен, что может способствовать накоплению сырости и развитию плесени на фасаде.