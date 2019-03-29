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Бойовики на Донбасі показали на виставці про "агресію ЗСУ" ракету з РФ (фото)

STYLERВійна    29.03.2019 - 14:15
Бойовики на Донбасі показали на виставці про "агресію ЗСУ" ракету з РФ (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

В окупованих Донецьку і Луганську терористи влаштували аналогічні виставки

Бойовики на Донбасі влаштували у Донецьку і Луганську виставку "агресії Збройних сил України" проти мешканців ОРДЛО, але знову зганьбилися. Організатори заходу виставили в якості експонатів у краєзнавчому музеї тимчасово окупованого Донецька російські ракети. Відповідні фото опубліковані в мережі.

Відомий блогер Necro Mancer зазначив, що організатори заходу в своєму завзятті показати "сліди карателів" дійсно їх продемонстрували - виклавши на загальний огляд головну частину ракети ЗРК "Тор" російського виробництва.

Бойовики на Донбасі показали на виставці про &quot;агресію ЗСУ&quot; ракету з РФ (фото)

Бойовики "ДНР" показали російські ракети, якими обстрілювали Донецьк (фото: twitter.com/666_mancer)

У відкритих даних зазначено, що всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс "Тор" розробляли і виготовляли на заводах у Москві та Московській області, у Свердловській області, в Йошкар-Олі, в Іжевську, у Володимирській області, у Новосибірську та в Мінську.

Крім того, в Донецьку бойовики також показали важку бойову техніку, яку згідно з Мінським домовленостями повинні були відвести.

 

"ДНРовцы" показують російські танки в окупованому Донецьку

"Користуючись нагодою, передаємо привіт ОБСЄ (всі фото - ДАН) в Донецьку", - підписав блогер знімки.

Там часом у п'ятницю, 29 березня, колеги "ДНРівців" з угрупування "ЛНР" провели в Луганську аналогічну виставку на вулиці.

Бойовики на Донбасі показали на виставці про &quot;агресію ЗСУ&quot; ракету з РФ (фото)

"ЛНРівці" провели аналогічну виставку в Луганську (фото: twitter.com/666_mancer)

Як повідомлялося, днями користувачі соціальних мереж та жителі ОРДЛО стали писати про те, що ЗСУ увійшли до Горлівки і закріпилися у міської риси.

Також ми писали про те, що на популярному ресурсі з планування подорожей TripAdvisor іноземцям пропонують тур на Донбас у Слов'янськ та Краматорськ, щоб ознайомитись з наслідками російської військової інтервенції в Україну. Оголошення викликало скандал, після чого його тимчасово заморозили.

Нагадаємо, що раніше в мережі показали відео, як у Донецькій області в місті Шахтарськ в житловому кварталі влітку 2014 року бойовики терористичного угруповання "ДНР" ведуть вогонь з мінометів, встановлених на транспорті.

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