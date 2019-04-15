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На Донбасі ліквідували чергового терориста з РФ (фото)

STYLERВійна    15.04.2019 - 10:15
На Донбасі ліквідували чергового терориста з РФ (фото)
Війна на Донбасі - ЗСУ ліквідували бойовика з РФ (колаж РБК-Україна)

Українські військові на Донбасі щодня потужним ударом відбивають атаки окупантів

На Донбасі було ліквідовано чергового терориста з Російської Федерації Колосова Іллю з позивним "Кіт". На соціальній сторінці окупантів з'явилася інформація про збір коштів для повернення тіла покійного на батьківщину. Про це у Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц.

 

Війна на Донбасі - ЗСУ ліквідували бойовика з РФ (фото: facebook.com/ukrop.bc)

У повідомленні зазначено, що бойовика ліквідували в четвер, 11 квітня. Він уродженець станиці Новопокровська, Краснодарського краю. Відомо, що Ілля Колосов воював проти України з липня 2014 року.

На Донбасі ліквідували чергового терориста з РФ (фото)

Війна на Донбасі - ЗСУ ліквідували бойовика з РФ (скрін: facebook.com/ukrop.bc)

Користувачі мережі гнівно відреагували на дану новину.

  • "Хай мене Бог простить, може і не можна радіти 200-м, але... горіти в пеклі покидькам, це вам за наших хлопців і за хлопців з Грузії, і по всьому світу, де ви падли наробили горя своїм Руцьким міром!"
  • "А міг би мирно збирати краснодарський чай на плантаціях до старості..."
  • "Мамка, зустрічай! Живучий був, з 2014 свавільничав в українському Донбасі..."
  • "Як зв'язатися з Козачим Союзом? Хочу передати великий сміттєвий целофановый пакет для перевезення тіла героя";

Нагадаємо, у районі проведення Операції Об'єднаних сил бійці окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна" точним прямим попаданням протитанкової керованої ракети знищили бліндаж бойовиків.

Зазначимо, що днями українські військові повернули частину нашої землі на Донбасі. Один з підрозділів армії зайняв великий шматок "сірої зони" і просунувся на кілометр вперед.

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