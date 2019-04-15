На Донбасі ліквідували чергового терориста з РФ (фото)

Українські військові на Донбасі щодня потужним ударом відбивають атаки окупантів
На Донбасі було ліквідовано чергового терориста з Російської Федерації Колосова Іллю з позивним "Кіт". На соціальній сторінці окупантів з'явилася інформація про збір коштів для повернення тіла покійного на батьківщину. Про це у Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц.
Війна на Донбасі - ЗСУ ліквідували бойовика з РФ (фото: facebook.com/ukrop.bc)
У повідомленні зазначено, що бойовика ліквідували в четвер, 11 квітня. Він уродженець станиці Новопокровська, Краснодарського краю. Відомо, що Ілля Колосов воював проти України з липня 2014 року.
Війна на Донбасі - ЗСУ ліквідували бойовика з РФ (скрін: facebook.com/ukrop.bc)
Користувачі мережі гнівно відреагували на дану новину.
Нагадаємо, у районі проведення Операції Об'єднаних сил бійці окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна" точним прямим попаданням протитанкової керованої ракети знищили бліндаж бойовиків.
Зазначимо, що днями українські військові повернули частину нашої землі на Донбасі. Один з підрозділів армії зайняв великий шматок "сірої зони" і просунувся на кілометр вперед.