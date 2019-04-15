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На Донбассе ликвидировали очередного террориста из РФ (фото)

STYLERВойна    15.04.2019 - 10:15
На Донбассе ликвидировали очередного террориста из РФ (фото)
Война на Донбассе - ВСУ ликвидировали боевика из РФ (коллаж РБК-Украина)

Украинские военные на Донбассе ежедневно мощным ударом отражают атаки оккупантов

На Донбассе был ликвидирован очередной террорист из Российской Федерации Колосов Илья с позывным "Кот". На социальной странице оккупантов появилась информация о сборе средств для возвращения тела покойного на родину. Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

 

Война на Донбассе - ВСУ ликвидировали боевика из РФ (фото: facebook.com/ukrop.bc)

В сообщении указано, что боевика ликвидировали в четверг, 11 апреля. Он уроженец станицы Новопокровская, Краснодарского края. Известно, что Илья Колосов воевал против Украины с июля 2014 года.

На Донбассе ликвидировали очередного террориста из РФ (фото)

Война на Донбассе - ВСУ ликвидировали боевика из РФ (скрин: facebook.com/ukrop.bc)

Пользователи сети гневно отреагировали на данную новость.

  • "Пусть меня Бог простит, может и нельзя радоваться 200-м, но... гореть в аду отбросам, это вам за наших ребят и за ребят из Грузии, и по всему миру, где вы падлы наделали горя своим Руцким миром!"
  • "А мог бы мирно собирать краснодарский чай на плантациях до старости..."
  • "Мамка, встречай! Живучий был, с 2014 беспредельничал в украинском Донбассе..."
  • "Как связаться с Казачьим Союзом? Хочу передать им большой мусорный целофановый пакет для перевозки тела героя";

Напомним, в районе проведения Операции Объединенных сил бойцы отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" точным прямым попаданием противотанковой управляемой ракеты уничтожили блиндаж боевиков.

Отметим, что на днях украинские военные вернули часть нашей земли на Донбассе. Одно из подразделений армии заняло большой кусок "серой зоны" и продвинулось на километр вперед.

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