На Донбассе ликвидировали очередного террориста из РФ (фото)

Украинские военные на Донбассе ежедневно мощным ударом отражают атаки оккупантов
На Донбассе был ликвидирован очередной террорист из Российской Федерации Колосов Илья с позывным "Кот". На социальной странице оккупантов появилась информация о сборе средств для возвращения тела покойного на родину. Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.
Война на Донбассе - ВСУ ликвидировали боевика из РФ (фото: facebook.com/ukrop.bc)
В сообщении указано, что боевика ликвидировали в четверг, 11 апреля. Он уроженец станицы Новопокровская, Краснодарского края. Известно, что Илья Колосов воевал против Украины с июля 2014 года.
Война на Донбассе - ВСУ ликвидировали боевика из РФ (скрин: facebook.com/ukrop.bc)
Пользователи сети гневно отреагировали на данную новость.
Напомним, в районе проведения Операции Объединенных сил бойцы отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" точным прямым попаданием противотанковой управляемой ракеты уничтожили блиндаж боевиков.
Отметим, что на днях украинские военные вернули часть нашей земли на Донбассе. Одно из подразделений армии заняло большой кусок "серой зоны" и продвинулось на километр вперед.