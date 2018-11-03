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"Крокодилів не вистачає": бойовики вирішили "відгородиться" від світу (фото)

STYLERВійна    03.11.2018 - 14:35
Ілюстративне фото (колаж, Styler)
Ілюстративне фото (колаж, Styler)

Фото були зроблені на окупованій "ЛНР"

У мережі показали паркан, за допомогою луганські бойовики вирішили "відгородиться від світу. Відповідний пост зробив блогер "ЛНР (Коливано-Бджолария) в Twitter.

"Пруфи, як "ЛНР" приєднується до РФ. Новий паркан у районі Песчановки (нижче Ізварине) з боку РФ, вздовж Кам'янки", - сказав він.

Звернемо увагу, що інцидент викликав бурю емоцій з боку користувачів мережі.

&quot;Крокодилів не вистачає&quot;: бойовики вирішили &quot;відгородиться&quot; від світу (фото)

Фото: бойовики поставили собі "модний" паркан (twitter.com/fake_LNR)

"Як в мультфільмах. Потрібен ще розвідний міст, рів, акули й електрики. Ну, і лякали Путіна не вистачає", - сказав користувач Андрій Сухраков.

"Під напругою?" – поцікавилася юзер Бабця Оленка.

"А крокодили де?" – поцікавився користувач "Фашик Донецький".

"Роль крокодилів покладається на кацапів", - стверджує Galaxy.

&quot;Крокодилів не вистачає&quot;: бойовики вирішили &quot;відгородиться&quot; від світу (фото)

Скріншот коментарів (twitter.com/fake_LNR)

Нагадаємо, раніше відома українська волонтер Наталія Юсупова дала українцям кілька порад щодо економії в опалювальний сезон. Волонтер зазначила: "Соромно красти, а жити економно - норма".

Як ми писали раніше, співачка і волонтерка Анастасія Приходько викликала ажіотаж гучною політичною заявою.

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