"Крокодилов не хватает": боевики решили "отгородится" от мира (фото)

Фото были сделаны на оккупированной "ЛНР"
В сети показали забор, при помощи луганские боевики решили "отгородится" от мира. Соответствующий пост сделал блогер "ЛНР (Колывано-Бджолария) в Twitter.
"Пруфы, как "ЛНР" присоединяется к РФ. Новый забор в районе Песчановки (ниже Изварино) со стороны РФ, вдоль Каменки", - сказал он.
Обратим внимание, что инцидент вызвал бурю эмоций со стороны пользователей сети.
Фото: боевики поставили себе "модный" забор (twitter.com/fake_LNR)
"Как в мультфильмах. Нужен еще разводной мост, ров, акулы и электричество. Ну, и пугала Путина не хватает", - сказал пользователь Андрей Сухраков.
"Под напряжением?" – поинтересовалась юзер Бабця Оленка.
"А крокодилы где?" – поинтересовался пользователь "Фашик Донецкий".
"Роль крокодилов возлагается на кацапов", - утверждает Galaxy.
Скриншот комментариев (twitter.com/fake_LNR)
Напомним, ранее известная украинская волонтер Наталья Юсупова дала украинцам несколько советов по экономии в отопительный сезон. Волонтер отметила: "Стыдно - воровать, а жить экономно - норма".
Как мы писали ранее, певица и волонтер Анастасия Приходько вызвала ажиотаж громким политическим заявлением.
Осенний призыв 2018. Кого призовут в армию и кто будет служить в зоне военных действий?