"Крокодилов не хватает": боевики решили "отгородится" от мира (фото)

Иллюстративное фото (коллаж, Styler)

Фото были сделаны на оккупированной "ЛНР"

В сети показали забор, при помощи луганские боевики решили "отгородится" от мира. Соответствующий пост сделал блогер "ЛНР (Колывано-Бджолария) в Twitter.

"Пруфы, как "ЛНР" присоединяется к РФ. Новый забор в районе Песчановки (ниже Изварино) со стороны РФ, вдоль Каменки", - сказал он.

Обратим внимание, что инцидент вызвал бурю эмоций со стороны пользователей сети.

Фото: боевики поставили себе "модный" забор (twitter.com/fake_LNR)

"Как в мультфильмах. Нужен еще разводной мост, ров, акулы и электричество. Ну, и пугала Путина не хватает", - сказал пользователь Андрей Сухраков.

"Под напряжением?" – поинтересовалась юзер Бабця Оленка.

"А крокодилы где?" – поинтересовался пользователь "Фашик Донецкий".

"Роль крокодилов возлагается на кацапов", - утверждает Galaxy.

Скриншот комментариев (twitter.com/fake_LNR)

Напомним, ранее известная украинская волонтер Наталья Юсупова дала украинцам несколько советов по экономии в отопительный сезон. Волонтер отметила: "Стыдно - воровать, а жить экономно - норма".

Как мы писали ранее, певица и волонтер Анастасия Приходько вызвала ажиотаж громким политическим заявлением.

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