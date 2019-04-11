Українські воїни повернули частину Донбасу: подробиці і відео

На війні на Донбасі за останню добу поранено трьох українських воїнів. Тим часом, захисники України повернули частину нашої землі. Один з підрозділів армії зайняв великий шматок "сірої зони", вони просунулися на кілометр вперед, повідомляє ТСН.

Бійці кажуть, що місцевість там на пагорбах, тому тепер наші військові мають перевагу над супротивником. Однак дістатися до нових позицій непросто. Бо шлях туди бойовики дуже добре бачать.

"Там треба пригинатися і пришвидшуватися", - розповідає боєць.

Самі позиції - це бійниці, облаштовані і укріплені. В будівлях, які зайняли військові, є бункери. Військові можуть добре тут влаштуватися, щоб перепочити і поїсти. А стелі, за словами командирів, витримають навіть 120-й калібр.

ЗСУ просунулися вперед на Донбасі (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Поки що противник до активних бойових дій не вдається, однак часто українські військові помічають безпілотники, які намагаються виявити позиції ЗСУ.

"Ми постійно знаходимось всередині, не показуєм, що ми тут", - розповідає військовослужбовець ЗСУ.

А от спостерігати за бойовиками, кажуть бійці, звідси доволі зручно. Бійниці можна облаштовувати навіть під стелею. Тут драбина і тепловізор, примотаний до швабри. За допомогою такого приладдя, вночі, маючи смартфон і WI-FI, роздивлятися противника можна з безпечного місця.

ЗСУ просунулися вперед на Донбасі (відео: YouTube/ТСН)

Зазначимо, що за останніми повідомленнями з фронту, бойовики вже 11 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі за останню добу. Під час обстрілів вісім українських військовослужбовців отримали поранення.



Нагадаємо, в понеділок, 8 квітня, на фронті загинув військовий з позивним Механ з 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

Раніше ми писали про трагічну загибель в ДТП Володимира Слабовського, одного з найбільших волонтерів, який допомогав українській армії від самого початку війни на Донбасі.