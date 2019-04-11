Украинские воины вернули часть Донбасса: подробности и видео

На войне на Донбассе за последние сутки ранены трое украинских воинов. Тем временем, защитники Украины вернули часть нашей земли. Одно из подразделений армии заняло большой кусок "серой зоны", они продвинулись на километр вперед, сообщает ТСН.

Бойцы говорят, что местность там на холмах, поэтому теперь наши военные имеют преимущество над противником. Однако добраться до новых позиций непросто. Ибо путь туда боевики очень хорошо видят.

"Там надо пригибаться и ускоряться", - рассказывает боец.

Сами позиции - это бойницы, обустроенные и укрепленные. В зданиях, которые заняли военные, есть бункеры. Военные могут хорошо здесь устроиться, чтобы передохнуть и поесть. А потолки, по словам командиров, выдержат даже 120-й калибр.

ВСУ продвинулись вперед на Донбассе (фото facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Пока противник к активным боевым действиям не переходит, однако часто украинские военные замечают беспилотники, которые пытаются выявить позиции ВСУ.

"Мы постоянно находимся внутри, не показываем, что мы здесь", - рассказывает военнослужащий ВСУ.

А вот наблюдать за боевиками, говорят бойцы, отсюда довольно удобно. Бойницы можно обустраивать даже под потолком. Здесь лестница и тепловизор, примотанный к швабре. С помощью такого приспособления, ночью, имея смартфон и WI-FI, разглядывать противника можно из безопасного места.

ВСУ продвинулись вперед на Донбассе (видео: YouTube/ТСН)

Отметим, что по последним сообщениям с фронта, боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе за последние сутки. Во время обстрелов восемь украинских военнослужащих получили ранения.



Напомним, в понедельник, 8 апреля, на фронте погиб военный с позывным Механ с 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Ранее мы писали о трагической гибели в ДТП Владимира Слабовского, одного из крупнейших волонтеров, который помогал украинской армии с самого начала войны на Донбассе.