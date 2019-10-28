Після візиту Зеленського в Золоте туди нагрянула поліція: що відбувається (відео)

В Золоте після візиту Зеленського приїхала поліція (колаж: РБК-Україна)

В місто Золоте Луганської області приїхали правоохоронці

Після дводенного візиту Володимира Зеленського в місто Золоте Луганської області нагрянула поліція. Відео, на якому правоохоронці у повній бойовій екіпіровці перевіряють автомобілі, розмістили на Facebook-сторінці Останній блокпост. #Ні_Капітуляції.

Противники розведення військ впевнені, що "влада готується виганяти добровольців з Золотого".

Володимир Зеленський у Золотому (фото: facebook.com/zelenskiy95)

"Просто зараз в групу ветеранів в селищі Золоте приїхали близько 20 поліцейських з автоматичною зброєю під приводом "перевірки" - намагалися обшукати машини та особисті речі бійців. На даний момент "правоохоронці" поїхали, ймовірно, проінформувати своє начальство. Готуємося. І стоїмо до кінця", - сказано в підписі відео.

Варто відзначити, що Володимир Зеленський відзвітував про візит до мирних жителів і добровольцям "Азова" 20-хвилинним відео, в якому було зазначено, що вся зброя, яка була у противників розведення військ, із Золотого вивезена.

Нагадаємо, 25 жовтня, Володимир Зеленський відвідав місто Золоте, що на лінії розмежування, і попросив добровольчі формування здати зброю, щоб підготуватися до розведення військ за формулою Шайнмайера. Через що спалахнув конфлікт, який переріс у словесну перепалку між добровольцем з позивним "Янтар" і президентом.

Влада готується виганяти добровольців з Золотого! Просто зараз до групи ветеранів у селищі Золоті приїхали близько 20 поліцейських з автоматичною зброєю під приводом «перевірки» - намагалися обшукати автівки та особисті речі бійців. На даний момент «правоохоронці» поїхали, ймовірно, проінформувати своє начальство. Готуємось. І стоїмо до кінця. #Золоті #ні_капітуляції Останній блок-пост https://t.me/lastbp Опубліковано Останній блокпост. #Ні_Капітуляції Понеділок, 28 жовтня 2019 р.

У Золоте прибула поліція (відео: facebook.com/LastBlockPost)