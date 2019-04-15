ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ворог не повинен зміцнюватися: військові покарали окупантів за обстріли (відео)

STYLERВійна    15.04.2019 - 16:21
Ворог не повинен зміцнюватися: військові покарали окупантів за обстріли (відео)
Фото: українські військові в зоні ООС (turchynov.com)

Військові батальйону "Донбас-Україна" в зоні ООС ліквідували позицію бойовиків

Військові ЗСУ на Донбасі знищили кулеметний розрахунок окупантів. Адекватну відповідь бойовикам на постійні обстріли дали військовослужбовці батальйону "Донбас-Україна". Ліквідація позиції противника сталася в районі проведення ООС в Луганській області у ці вихідні, йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що мова йде про ворожу позицію, яка тривалий час турбувала українських бійців.

Військові окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна" розуміють, що їх позиції противник пристріляв, і тому навіть свіжа зелень в квітні не може їх захистити від докучливих обстрілів.

 

Військові ЗСУ ліквідували позицію бойовиків на Донбасі (фото: скріншот)

"Щоб відпрацювати по наших позиціях їм "зеленка" не заважає", - каже жінка-військовослужбовець ЗСУ на передовій.

Але і ворога також видно. Так, днями точне попадання протитанкової ракети вирішило долю кулеметної позиції бойовиків.

"Працюють по нас, працюємо і ми", - зазначив вояк батальйону "Донбас-Україна".

Бійці кажуть, що ворог не повинен зміцнюватися - ані під час перемир'я, ані тим більше під час активних бойових дій - за це противника карають.

Відео: YouTube / ТСН

Як повідомлялося раніше, нещодавно українські військові повернули частину нашої землі на Донбасі. Один з підрозділів армії зайняв великий шматок "сірої зони" і просунувся на кілометр вперед.

Також ми писали про те, що 11 квітня на Донбасі в районі проведення ООС українські воїни потужним відповіддю знищили дев'ять бойовиків, які 20 раз обстріляли позиції ЗСУ.

На Донбасі ліквідували чергового терориста з РФ (фото) Вірні назавжди: мережа в захваті від відео з морською піхотою
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Збройні сили УкраїниДонбасООС
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся