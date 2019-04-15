Ворог не повинен зміцнюватися: військові покарали окупантів за обстріли (відео)

Фото: українські військові в зоні ООС (turchynov.com)

Військові батальйону "Донбас-Україна" в зоні ООС ліквідували позицію бойовиків

Військові ЗСУ на Донбасі знищили кулеметний розрахунок окупантів. Адекватну відповідь бойовикам на постійні обстріли дали військовослужбовці батальйону "Донбас-Україна". Ліквідація позиції противника сталася в районі проведення ООС в Луганській області у ці вихідні, йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що мова йде про ворожу позицію, яка тривалий час турбувала українських бійців.

Військові окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна" розуміють, що їх позиції противник пристріляв, і тому навіть свіжа зелень в квітні не може їх захистити від докучливих обстрілів.

Військові ЗСУ ліквідували позицію бойовиків на Донбасі (фото: скріншот)

"Щоб відпрацювати по наших позиціях їм "зеленка" не заважає", - каже жінка-військовослужбовець ЗСУ на передовій.

Але і ворога також видно. Так, днями точне попадання протитанкової ракети вирішило долю кулеметної позиції бойовиків.

"Працюють по нас, працюємо і ми", - зазначив вояк батальйону "Донбас-Україна".

Бійці кажуть, що ворог не повинен зміцнюватися - ані під час перемир'я, ані тим більше під час активних бойових дій - за це противника карають.

Відео: YouTube / ТСН

Як повідомлялося раніше, нещодавно українські військові повернули частину нашої землі на Донбасі. Один з підрозділів армії зайняв великий шматок "сірої зони" і просунувся на кілометр вперед.

Також ми писали про те, що 11 квітня на Донбасі в районі проведення ООС українські воїни потужним відповіддю знищили дев'ять бойовиків, які 20 раз обстріляли позиції ЗСУ.