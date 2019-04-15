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Враг не должен укрепляться: военные наказали оккупантов за обстрелы (видео)

STYLERВойна    15.04.2019 - 16:21
Враг не должен укрепляться: военные наказали оккупантов за обстрелы (видео)
Фото: украинские военные в зоне ООС (turchynov.com)

Военные батальона "Донбасс-Украина" в зоне ООС ликвидировали позицию боевиков

Военные ВСУ на Донбассе уничтожили пулеметный расчет оккупантов. Адекватный ответ боевикам на постоянные обстрелы дали военнослужащие батальона "Донбасс-Украина". Ликвидация позиции противника произошла в районе проведения ООС в Луганской области в эти выходные, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что речь идет о вражеской позиции, которая длительное время беспокоила украинских бойцов.

Военные отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" понимают, что их позиции противник пристрелял, и поэтому даже свежая зелень в апреле не может их укрыть от надоедливых обстрелов.

 

Военные ВСУ ликвидировали позицию боевиков на Донбассе (фото: скриншот)

"Чтобы отработать по нашим позициям им "зеленка" не помешает, - говорит женщина-военнослужащая ВСУ на передовой.

Но и врага также видно. Так, на днях точное попадание противотанковой ракеты решило судьбу пулеметной позиции боевиков. 

"Работают по нам, работаем и мы", - отметил воин батальона "Донбасс-Украина".

Бойцы говорят, что враг не должен укрепляться - ни во время перемирия, ни тем больше во время активных боевых действий - за это противника наказывают.

 Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, недавно украинские военные вернули часть нашей земли на Донбассе. Одно из подразделений армии заняло большой кусок "серой зоны" и продвинулось на километр вперед.

Также мы писали о том, что 11 апреля на Донбассе в районе проведения ООС украинские воины мощным ответом уничтожили девять боевиков, которые 20 раз обстреляли позиции ВСУ. 

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