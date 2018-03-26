У Черкаській області живе наймолодший у світі лектор університету

Віталік читав лекції з історії для третьокурсників

В місті Звенигородка Черкаської області живе Віталій Нечаєв, який вважається наймолодшим у світі лектором університету.

13-річний школяр має енциклопедичну пам'ять. У 2011 році він отримав премію "Гордість країни" у номінації "Рідкісний талант".

"Віталік не говорив до трьох років, годинами дивився серіали і рекламу. А потім як прорвало - розговорився. Я написала йому на аркуші алфавіт. Вивчив сам за три дні. Попросив купити цифри на магнітах. Сам навчився рахувати. У чотири роки захопився біографіями видатних людей. Знав напам'ять дати з життя вчених, письменників і українських гетьманів. Здібності сина розвивалися дуже швидко. Він все вбирав у себе, як губка. Це був для нас справжній шок. Мої батьки купили йому дитячі енциклопедії. Думала, він їх просто переглядає. А насправді він їх так швидко перечитував", - розповіла в інтерв'ю Gazeta.ua мама Віталіка Ольга.

Віталій Нечаєв (фото: viche.ck.ua)

Чотири роки тому юний геній прочитав дві лекції по історії для третьокурсників Черкаського університету ім. Богдана Хмельницького. За це Віталік отримав у Ватикані престижну міжнародну премію ім. Джузеппе Шиакка.

"Лекції студентам син читав стоячи на стільчику. Сюжет про це показували на якомусь каналі, який транслюється по всьому світу. Його побачили й у Ватикані. Нагороду Віталію призначили як наймолодшому в світі лектору вузу", - розповіла мама Віталія.

Відео з YouTube/ТРК ВіККА

"В минулому році влітку Віталік три місяці навчався на курсах програмування. Намагається застосовувати на практиці. Але для створення програм або ігор треба сучасний комп'ютер. А ноутбук у нього вже старий. Новий плануємо придбати в наступному році", - розповіла Ольга.

У Віталія є 5-річна сестра Анна. Мама виховує дітей сама.

"З батьком дочки ми не спілкуємося. У батька Віталіка теж своє життя. Проте допомагає синові, чим може. Коли я завагітніла, думала не народжувати. Але приснився сон, дитячий голос благав: "Мама, мама". А потім ще сестрі ворожка сказала, що моя дитина стане відомою людиною", - резюмувала Ольга Нечаєва.

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