В Черкасской области живет самый молодой в мире лектор университета

Виталик читал лекции по истории для третьекурсников

В городе Звенигородка Черкасской области живет Виталий Нечаев, который считается самым молодым в мире лектором университета.

13-летний школьник имеет энциклопедическую память. В 2011 году он получил премию "Гордость страны" в номинации "Редкий талант".

"Виталик не говорил до трех лет, часами смотрел сериалы и рекламу. А потом как прорвало - разговорился. Я написала ему на листе алфавит. Изучил сам за три дня. Попросил купить цифры на магнитах. Сам научился считать. В четыре года увлекся биографиями выдающихся людей. Знал наизусть даты из жизни ученых, писателей и украинских гетманов. Способности сына развивались очень быстро. Он все впитывал, как губка. Это был для нас настоящий шок. Мои родители купили ему детские энциклопедии. Думала, он их просто просматривает. А на самом деле он их так быстро перечитывал", - рассказала в интервью Gazeta.ua мама Виталика Ольга.

Виталий Нечаев (фото: viche.ck.ua)

Четыре года тому назад юный гений прочитал две лекции по истории для третьекурсников Черкасского университета им. Богдана Хмельницкого. За это Виталик получил в Ватикане престижную международную премию им. Джузеппе Шиакка.

"Лекции студентам сын читал стоя на стульчике. Сюжет об этом показывали на каком-то канале, который транслируется по всему миру. Его увидели и в Ватикане. Награду Виталию назначили как самому молодому в мире лектору вуза", - рассказала мама Виталия.

Видео с YouTube/ТРК ВіККА

"В прошлом году летом Виталик три месяца учился на курсах программирования. Пытается применять на практике. Но для создания программ или игр надо современный компьютер. А ноутбук у него уже старый. Новый планируем приобрести в следующем году", - рассказала Ольга.

У Виталия есть 5-летняя сестра Анна. Мама воспитывает детей сама.

"С отцом дочери мы не общаемся. У отца Виталика тоже своя жизнь. Однако помогает сыну, чем может. Когда я забеременела, думала не рожать. Но приснился сон, детский голос умолял: "Мама, мама". А потом еще сестре гадалка сказала, что мой ребенок станет известным человеком", - резюмировала Ольга Нечаева.

Кстати, школьница со Львова представит в Нью-Йорке уникальное изобретение для незрячих.