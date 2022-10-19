Можно ли собирать дрова в лесу для отопления - важное объяснение

Украинцев давно предупреждают о сложном отопительном сезоне в этом году, поэтому готовиться стоит заранее. В связи с этим все больше людей переходят на отопление твердотопливными котлами, например, дровами.

Styler разобрался, можно ли украинцам собирать сухости в лесу и чем отапливать, кроме дров.

Купить или заготовить самостоятельно?

Очевидно, что покупка дров менее кропотливая, ведь ваше дело просто заказать и заплатить. Однако от цены зависит, в какую сторону вы сделаете выбор, ведь цена за кубометр дров колеблется в пределах 1300 до 1750 гривен.

В таком случае более экономно будет заготовить материалы самостоятельно. Заметьте, что просто пойти в лес и нарубить сухие деревья нельзя. Дело в том, что все свергнутые деревья или их части принадлежат государству. То есть, забрать дерево будет незаконно.

Это квалифицируется по статье об админправонарушении "Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур" и наказывается соответствующими штрафами.

Для того чтобы все же иметь возможность убрать сухостой, нужно владеть лесорубным билетом. Обычно он есть у постоянных пользователей лесных ресурсов, в основном это лесохозяйственные предприятия.

Без специального разрешения можно собирать только листья, хвою, мелкие веточки и опавшую кору.

Почему собирать древесину нельзя?

В Черниговском областном лесхозе объясняют, почему самостоятельно собирать древесину и зачищать леса запрещено

Прежде всего, нужны изменения в законодательство. Лесохозяйственные предприятия не могут самостоятельно разрешать населению заготавливать даже сухие и поваленные деревья.

Во-вторых, лесозаготовительные работы имеют повышенный уровень опасности и представляют прямую угрозу жизни человека. В этом случае возникает вопрос ответственности за несчастные случаи.

Третьим фактором является осознанность граждан или ее отсутствие. Не исключено, что собирая сухости, будут вывозить хорошие здоровые деревья. Так что контроль точно должен присутствовать.

Чем отапливать, кроме дров?

Уголь

Решая, какой вид угля выбрать для отопления дома, первым вспоминают антрацит.

Этот вид угля имеет наилучшие топливные характеристики по минимальному расходу, максимальной теплоотдаче и равномерному, долгому горению каждой загруженной партии.

Одна тонна антрацита стартует от 6000 гривен.

Брикеты

Брикеты очень компактны и занимают гораздо меньше места, чем другие виды топлива. Топливные брикеты горят красивым и ровным пламенем, сохраняя постоянную высокую температуру горения.

Сгорают они в течение одного-полутора часов, но продолжают тлеть еще несколько часов. После сгорания масса золы не больше 1%. В то время как после сгорания угля остается 30-40% пепла, а после дров - до 15%.

Цены на топливные брикеты начинаются с отметки 300-400 гривен за вес.

Пеллеты

Это один из самых экологически чистых видов топлива. Пеллеты легки в транспортировке, образуют бесцветный дым и не выделяют неприятных запахов при сгорании и долго сохраняются.

Среди минусов этого вида отопления высока цена отопительного оборудования, трудности, если дом удален от большого города и присутствие на рынке сырья низкого качества. А стоят пеллеты от 2000 гривен за тару.