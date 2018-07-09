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Під Дніпром у лісопосадці знайшли мішки з мільйонами гривень (фото)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 13:28
Фото: flickr.com/ssu
Фото: flickr.com/ssu

Гроші були подрібнені на дрібні шматочки

Під Дніпром у лісосмузі знайшли мішки з величезною кількістю грошей. Про це повідомляє Інформатор.

Знахідка була виявлена ще в суботу, 7 липня. У виданні повідомили, що в лісопосадці на Криворізькому шосе знайшли десятки мішків, до відвалу забитих українськими купюрами різного номіналу, але гроші були подрібнені на дрібні шматочки.

 

Фото: dp.informator.ua

За словами очевидців, написи на картонних бирках, які приклеєні до пакетів, свідчать, що цінний вантаж - власність Національного банку України.

Фото: dp.informator.ua

На бирках видно печатки Національного банку України і вказано номінал купюр в тому чи іншому пакеті — 20, 50, 100 і 200 гривень. Там же зазначено і їх приблизно кількість.

Фото: dp.informator.ua

Можливо гроші були утилізовані. У поліції почали розслідування. Тепер слідчим доведеться з'ясувати, яким чином ці мішки виявилися викинутими на дорозі

Раніше повідомлялося, що в Києві дві ромки серед білого дня пограбували дівчинку.

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Теги: деньги, находка
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