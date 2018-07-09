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Интервью

Под Днепром в лесопосадке нашли мешки с миллионами гривен (фото)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 13:28
Фото: flickr.com/ssu
Фото: flickr.com/ssu

Деньги были измельчены на мелкие кусочки

Под Днепром в лесополосе нашли мешки с огромным количеством денег. Об этом сообщает Информатор.

Находка была обнаружена еще в субботу, 7 июля. В издании сообщили, что в лесопосадке на Криворожском шоссе нашли десятки мешков, до отвала забитых украинскими купюрами разного номинала, но деньги были измельчены на мелкие кусочки.

 

Фото: dp.informator.ua

По словам очевидцев, надписи на картонных бирках, которые приклеены к пакетам, свидетельствуют, что ценный груз - собственность Национального банка Украины.

Фото: dp.informator.ua

На бирках видны печати Национального банка Украины и указан номинал купюр в том или ином пакете — 20, 50, 100 и 200 гривен. Там же отмечено и их приблизительно количество.

Фото: dp.informator.ua

Возможно деньги были утилизированы. В полиции начали расследование. Теперь следователям придется выяснить, каким образом эти мешки оказались выброшенными на дороге

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Теги: деньги, находка
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