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Дощі та прохолода: які області на вихідних погода не порадує

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Субота 16 липня 2022 07:32
Дощі та прохолода: які області на вихідних погода не порадує Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями буде неоднозначна. Частина країни буде перебувати під впливом прохолодної погоди, а частина країни накриє сильними дощами.

Яка погода чекає українців на вихідних - читайте в матеріалі нижче.

Погода у суботу, 16 липня

За даними Українського гідрометцентру, в суботу дощами буде заливати східні області країни, в Полтаві, Дніпрі та в Донецькій області опади будуть сильними. Також дощами накриє весь південь України. Капати буде і в Кропивницькому.

У центральній частині, на півночі та заході України буде сухо і переважно прохолодно.

Вночі на заході, у північній частині та частині центральних областей очікується від +9 до +12 градусів. На півдні та сході вночі від +15 до +18 градусів.

Вдень повітря прогріється до + 21 +23 градусів, місцями можливо до + 25 градусів.

На півдні та сході країни буде спекотно, очікується від +28 до +30 градусів. Місцями прогріється до + 31 + 32 градусів.

У Києві 16 липня очікується хмарна погода, без опадів. Вночі в столиці + 12 +14 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до + 25 градусів.

Дощі та прохолода: які області на вихідних погода не порадує

Карта погоди в Україні на суботу, 16 липня

Погода в неділю, 17 липня

У неділю грозами накриє північ, північний схід, східні області країни, а також Кропивницький і Херсон. У центральній частині та на заході буде сухо вдень, але місцями може бути невеликий дощ у нічні години.

Нічна температура повітря коливатиметься від + 11 до + 14 градусів на заході, в центрі та на півночі. У східних і південних областях вночі від +16 до +18 градусів.

Вдень спекотно буде в південній і східній частині країни, від +28 до +30 градусів. У центрі, на заході та півночі вдень стане прохолодніше, синоптики прогнозують від +21 до +23 градусів.

У Києві 17 липня очікується невелика хмарність, вночі можливий дощ. Температура повітря в столиці вночі складе + 12 +14 градусів, вдень від +22 до + 24 градусів.

Дощі та прохолода: які області на вихідних погода не порадуєКарта погоди в Україні на неділю, 17 липня

До речі, раніше ми писали про те, що синоптики оновили прогноз погоди до кінця липня.

А ще ми розповідали про те, у яких областях погода буде суха і тепла найближчими днями.

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