"Ще б Чичеріну запросили": на "Х-факторі" скандал з-за появи Кіркорова

Відео: скандал на "Х-факторі" (Youtube-канал/Х-фактор)

Популярне українське вокальне ток-шоу "Х-фактор" оскандалилося появою "на сцені" російського співака Філіпа Кіркорова відразу після того, як один з колективів виконав кавер на його пісню "Колір настрою синій". Відповідні кадри були опубліковані на сторінці "Х-фактор" в Youtube.

"Голосисті красуні з групи Duke Time вже готові здивувати вас своєю інтерпретацією самого популярного хіта минає – синій Колір настрою", - йдеться у підписі.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Х-фактор)

Примітно, що після виступу хлопців на мобільний телефон Данилко подзвонив сам автор пісні під оплески залу. Після цього відеодзвінок від Кіркорова вивели на великий екран.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Х-фактор)

Той похвалив Duke Time за виступ і оцінив його на 10 балів. Більш того, він також заявив, що хоче з ними виступити на одній сцені. При цьому на очах Каменських в цей момент було видно сльози.

Підкреслимо, що користувачі мережі також не до кінця зрозуміли такого повороту.

"Ще б Чичеріна в прямий ефір запросили", - сказав користувач Саша.

"Шкода Кобзона немає. Він би теж 10 балів поставив", - підкреслив юзер Вадим Бімбі.

"Матір божа. Все гірше і гірше", - уточнила користувач Юлія Король.

"Таке відчуття, що хлопців просто злили", - сказала юзер Дарина Покоева.

Скріншот коментарів(Youtube-канал/Х-фактор)

Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, вразила шанувальників своїм луком на популярному шоу Х-фактор 9, де вона входить у склад журі. Зірка здивувала нарядом з глибоким декольте і незвичній зачіскою.

Ми також писали про те, що Олег Винник, який є одним з членів журі вокального шоу Х-фактор 8, заспівав третьому прямому ефірі проекту. Відзначимо, що в третьому прямому ефірі шоу Х-фактор також виступила популярна група KAZKA, виконавши свою нову пісню "Плакала".

Відео: РБК-Україна