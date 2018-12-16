"Еще б Чичерину пригласили": на "Х-факторе" скандал из-за появления Киркорова

Видео: скандал на "Х-факторе" (Youtube-канал/Х-фактор)

Популярное украинское вокальное ток-шоу "Х-фактор" оскандалилось появлением "на сцене" российского певца Филиппа Киркорова сразу после того, как один из коллективов исполнил кавер на его песню "Цвет настроения синий". Соответствующие кадры были опубликованы на странице "Х-фактор" в Youtube.

"Голосистые красавцы из группы Duke Time уже готовы удивить вас своей интерпретацией самого популярного хита уходящего года – Цвет настроения синий", - говорится в подписи.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Х-фактор)

Примечательно, что после выступления парней на мобильный телефон Данилко позвонил сам автор песни под аплодисменты зала. После этого видеозвонок от Киркорова вывели на большой экран.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Х-фактор)

Тот похвалил Duke Time за выступление и оценил его на 10 баллов. Более того, он также заявил, что хочет с ними выступить на одной сцене. При этом на глазах Каменских в этот момент было видно слезы.

Подчеркнем, что пользователи сети также не до конца поняли подобного поворота.

"Еще б Чичерину в прямой эфир пригласили", - сказал пользователь Саша.

"Жаль Кобзона нет. Он бы тоже 10 баллов поставил", - подчеркнул юзер Вадим Бимби.

"Матерь божья. Все хуже и хуже", - уточнила пользователь Юлия Король.

"Такое чувство, что ребят просто слили", - сказала юзер Дарина Покоева.

Скриншот комментариев(Youtube-канал/Х-фактор)

Напомним, украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную кареру под псевдонимом NK, поразила поклонников своим образом на популярном шоу Х-фактор 9, где она входит в состав жюри. Звезда удивила нарядом с глубоким декольте и непривычной прической.

Мы также писали о том, что Олег Винник, который является одним из членов жюри вокального шоу Х-фактор 8, спел в третьем прямом эфире проекта. Отметим, что в третьем прямом эфире шоу Х-фактор также выступила популярная группа KAZKA, исполнив свою нашумевшую песню "Плакала".

Видео: РБК-Украина