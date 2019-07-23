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У Facebook помилилися: в небезпеці опинилися тисячі дітей

STYLERЖиття    23.07.2019 - 19:29
У Facebook помилилися: в небезпеці опинилися тисячі дітей
У Facebook допустили серйозну помилку (twitter.com/Fortune)

Розробники спеціального додатка для дітей зробили помилку

Розробники додатка Facebook Messenger Kids допустили серйозну помилку на етапі розробки і поставили під загрозу багатьох неповнолітніх. Про це повідомляє видання The Verge.

Додаток Facebook Messenger Kids було розроблено спеціально для того, щоб батьки могли контролювати листування своїх дітей. За задумом розробників, у батьків повинен був з'явиться повний контроль над тим, хто пише дитині і можливість відрегулювати грамотне налаштування приватності. Однак основні обіцянки були порушені через помилку в інтерфейсі.

Через цю помилку дитина може увійти в чат, в тому числі і в чат з дорослими користувачами. Причому в чат діти зможуть увійти без згоди або заборони батьками. Як пояснив один з розробників, всі учасники групових чатів були схвалені чиїмись батьками, але помилка полягає в тому, що батьки дитини не зможуть схвалити інших користувачів цього чату.

"Нещодавно ми повідомили деяких батьків, які користуються обліковим записом Messenger Kids про виявлену нами технічну помилку, яка торкнулася невеликої кількості групових чатів. Ми відключили ті, що неправильно функціонують чати і надали батькам додаткові ресурси для ознайомлення з Messenger Kids і онлайн-безпекою їх дітей", - пояснили в Facebook.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що додаток Instagram тестує нову функцію.

А також розповідали про те, що у роботі Twitter стався глобальний збій.

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