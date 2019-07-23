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В Facebook ошиблись: в опасности оказались тысячи детей

STYLERЖизнь    23.07.2019 - 19:29
В Facebook ошиблись: в опасности оказались тысячи детей
В Facebook допустили серьезную ошибку (twitter.com/Fortune)

Разработчики специального приложения для детей совершили ошибку

Разработчики приложения Facebook Messenger Kids допустили серьезную ошибку на этапе разработки и поставили под угрозы многих несовершеннолетних. Об этом сообщает издание The Verge.

Приложение Facebook Messenger Kids было разработано специально для того, чтобы родители могли контролировать переписки своих детей. По задумке разработчиков, у родителей должен был появится полный контроль над тем, кто пишет ребенку и возможность отрегулировать грамотную настройку приватности. Однако основные обещания были нарушены из-за ошибки в интерфейсе.

Из-за этой ошибки ребенок может войти в групповой чат, в том числе и в чат со взрослыми пользователями. Причем в чат дети смогут войти без согласия или запрета родителями. Как объяснил один из разработчиков, все участники групповых чатов были одобрены чьими-то родителями, но ошибка состоит в том, что родители ребенка не смогут одобрить других пользователей этого чата.

"Недавно мы уведомили некоторых родителей, пользующихся учетной записью в Messenger Kids об обнаруженной нами технической ошибке, которая затронула небольшое количество групповых чатов. Мы отключили неправильно функционирующие чаты и предоставили родителям дополнительные ресурсы для ознакомления с Messenger Kids и онлайн-безопасностью их детей", - объяснили в Facebook.

Напомним, ранее мы писали о том, что приложение Instagram тестирует новую функцию.

А также рассказывали о том, что в работе Twitter произошел глобальный сбой.

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