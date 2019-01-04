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Група "Океан Ельзи" проведе благодійний концерт у Києві

STYLERЖиття    04.01.2019 - 07:27
Група "Океан Ельзи" проведе благодійний концерт у Києві
Фото: РБК-Україна

Виручені кошти будуть спрямовані на підтримку сімей і дітей солдатів, загиблих на Сході України

Благодійний концерт "Океан Ельзи" проведе разом з оркестром "Віртуози Києва" 21 січня 2019 року в Національній опері України. Про це йдеться в повідомленні групи "Океан Ельзи" Facebook.

Гроші, зібрані з квитків на концерт, підуть на підтримку сімей і дітей загиблих воїнів АТО.

Лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зазначив, що ідея проведення концерту виникла після виступу групи з литовським оркестром Святого Кристофора в грудні 2018 року у Вільнюсі.

Тоді кошти з концерту були передані Луганському дитячому будинку, який після початку війни перемістили в приміщення Сєвєродонецької інтернату.

Для проведення концерту в Київ з Вільнюса спеціально запросили відомого литовського художника-освітлювача Арвідаса Буинаускаса, який розробив спеціальне світлове шоу для виступу "Океан Ельзи" з оркестром.

Варто зазначити, що Вакарчук також записав відео-запрошення на цей концерт.

Відео: YouTube/Святослав Вакарчук official

Користувачі мережі дуже добре відреагували на таку новину.

"Слава, тільки сам розділяй кошти, правляча банда все вкраде", - прокоментувала Олена Сидоренко.

Група &quot;Океан Ельзи&quot; проведе благодійний концерт у Києві

Скріншот з Facebook

"А на концерті буде оголошено про висування в президенти?", - пожартував Олександр Александров.

Група &quot;Океан Ельзи&quot; проведе благодійний концерт у Києві

Скріншот з Facebook

"Я була на такому ж концерті у Вільнюсі, обов'язково сходіть, якщо є така можливість - це було щось неймовірне! Пісні Океану в супроводі камерного оркестру - казкова музика", - зазначила Alina Mati.

Нагадаємо, що група "Океан Ельзи" показала, як репетирує в храмі Святої Катерини у Вільнюсі, куди її запросили на благодійний концерт.

Раніше повідомлялося, що учасник "Океан Ельзи" презентував новий музичний проект.

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