Группа "Океан Ельзы" проведет благотворительный концерт в Киеве

Фото: РБК-Украина

Вырученные средства будут направлены на поддержку семей и детей солдат, погибших на Востоке Украины

Благотворительный концерт "Океан Ельзы" проведет вместе с оркестром "Виртуозы Киева" 21 января 2019 года в Национальной опере Украины. Об этом говорится в сообщении группы "Океан Ельзы" в Facebook.

Деньги, собранные с билетов на концерт, пойдут на поддержку семей и детей погибших воинов АТО.

Лидер группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук отметил, что идея проведения концерта появилась после выступления группы с литовским оркестром Святого Кристофора в декабре 2018 года в Вильнюсе.

Тогда средства с концерта были переданы Луганскому детскому дому, который после начала войны переместили в помещения Северодонецкого интерната.

Для проведения концерта в Киев с Вильнюса специально пригласили известного литовского художника-осветителя Арвидаса Буинаускаса, который разработал специальное световое шоу для выступления "Океан Ельзы" с оркестром.

Стоит отметить, что Вакарчук также записал видео-приглашение на этот концерт.

Видео: YouTube/Святослав Вакарчук official

Пользователи сети очень хорошо отреагировали на такую новость.

"Слава, только сам разделяй средства, правящая банда все украдет", - прокомментировала Елена Сидоренко.

Скриншот с Facebook

"А на концерте будет объявлено о выдвижении в президенты?", - пошутил Александр Александров.

Скриншот с Facebook

"Я была на таком же концерте в Вильнюсе, обязательно сходите, если есть такая возможность - это было что-то невероятное! Песни Океана в сопровождении камерного оркестра - сказочная музыка", - отметила Alina Mati.

Напомним, что группа "Океан Ельзи" показала, как репетирует в храме Святой Екатерины в Вильнюсе, куда ее пригласили на благотворительный концерт.

Ранее сообщалось, что участник "Океан Ельзи" презентовал новый музыкальный проект.