У Харківському училищі фізкультури відкрили новий гуртожиток, який чекали 8 років, - Світлична

У Харківському училищі фізкультури відкрили новий гуртожиток (фото: kharkivoda.gov.ua)

Реконструкція гуртожитку дозволить створити комфортні умови для проживання та навчання

До Дня фізичної культури та спорту Харківське училище фізкультури №1 отримало новий гуртожиток та комфортний автобус, що возитиме учнів на змагання та тренування. Про це повідомляє офіційний сайт Харківської ОДА.

Ключі від нової будівлі та транспорту спортсменам передала голова ХОДА Юлія Світлична. Вона завітала на святковий захід, що відбувся на території училища. Вона привітала спортсменів та побажала - тільки перемог.

"Знаю, як багато роблять ваші тренери для того, щоб ви досягали успіхів. Віримо у вас, покладаємо надії та сподіваємося, що кожна наша зустріч буде завершуватися тільки під блиск "золота", тільки на перших сходинках п’єдесталів, тільки під звуки гімну України", - сказала Юлія Світлична.

Вона відзначила, що реконструкція гуртожитку, на який спортсмени чекали 8 років, дозволить створити комфортні умови для проживання та навчання.

"Це дозволить розвантажити той гуртожиток, у якому жили по 5-6 дітей в одній кімнаті, та створить нормальні умови для того, щоб спортсмени жили, навчалися й тренувалися", - сказала Юлія Світлична та запевнила, що керівництво області й надалі надаватиме підтримку не тільки училищу фізкультури №1, але й узагалі спортивній сфері регіону.

У Харківському училищі фізкультури відкрили новий гуртожиток (фото: kharkivoda.gov.ua)

Нагадаємо, у квітні цього року на території Харківського державного вищого училища фізичної культури №1 відкрили нові спортивні майданчики: футбольне поле, тенісний корт та воркаут.

Зараз у Харківському державному вищому училищі фізичної культури №1 навчається 391 вихованець. Тут діють відділення плавання, легкої атлетики, футболу, велосипедного спорту, академічного веслування, стрільби з лука, волейболу, водного поло, дзюдо, вільної боротьби, тхеквондо, синхронного плавання.

За підсумками 2018 року училище посіло ІІ загальне місце зі спорту вищих досягнень серед спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю з 79 633 заліковими балами. У 2018 році учні-спортсмени понад 600 разів брали участь у змаганнях чемпіонатів та Кубку України в різних вікових категоріях з 12 олімпійських видів спорту.

В Харківському училищі фізкультури №1 відкрили новий гуртожиток

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