"Інформаційна диверсія": в УПЦ КП прокоментували чутки про перенесення Різдва

Фото: Колаж РБК-Україна

Євстратій Зоря стверджує, що російські ЗМІ спотворюють інформацію

Єпископ Української православної церкви Київського патріархату, секретар Священного Синоду УПЦ КП Євстратій Зоря розвінчав чутки про перенесення Різдва. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

У повідомленні зазначено: "Засоби масової російської пропаганди без вказівки найменших доказів або посилань подають у стрічці своїх "новин" як "факт", що єдина Помісна УПЦ нібито "буде використовувати новий стиль" церковного календаря. Абсолютно очевидно, що це - інформаційна диверсія, яка напередодні важливих подій повинна посіяти суперечки і недовіру серед православних в Україні".

Архиєпископ повідомляє, що ідея переходу на новий стиль має не лише прихильників, але і велику кількість опонентів. Він стверджує, що в минулому ряд прикладів адміністративного впровадження нового стилю призводив до поділу в церквах, навіть до розколів, які тривали десятиліттями.

Питання переходу на новий календар не розглядається. А поширення неправдивої інформації про впровадження "нового стилю", за словами Євстратія, є інформаційною провокацією.

"Слід нагадати, що в минулому році законом України від 25 грудня було визнане святковим днем, і всі, хто бажає святкувати в цей день згідно зі своїми переконаннями - мають можливість робити це й зараз, питання Томосу та автокефалії з цим ніяк не пов'язане", - підсумував архиєпископ.

Скріншот поста: (facebook.com/yevstr)

Нагадаємо, що в УПЦ КП відповіли на заяву УПЦ МП про заборону Філарету очолити церкву.

Українська православна церква (УПЦ) Київського патріархату висуває свого Філарета на посаду глави єдиної церкви автокефальної церкви.

Як писало РБК-Україна раніше, Філарет пояснив механізм переходу церков в Єдину автокефальну. Він зазначив, що після утворення єдиної церкви значна частина православних залишиться в Російській православній церкві в Україні.

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