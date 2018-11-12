"Информационная диверсия": в УПЦ КП прокомментировали слухи о переносе Рождества

Фото: Коллаж РБК-Украина

Евстратий Зоря утверждает, что российские СМИ искажают информацию

Епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, секретарь Священного Синода УПЦ КП Евстратий Зоря развенчал слухи о переносе Рождества. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В сообщении указано: "Средства массовой российской пропаганды без указания малейших доказательств или ссылок подают в ленте своих "новостей" как "факт", что единая Поместная УПЦ якобы "будет использовать новый стиль" церковного календаря. Совершенно очевидно, что это - информационная диверсия, которая накануне важных событий должна посеять споры и недоверие среди православных в Украине".

Архиепископ сообщает, что идея перехода на новый стиль имеет не только сторонников, но и большое количество оппонентов. Он утверждает, что в прошлом ряд примеров административного внедрения нового стиля приводил к разделению в церквах, даже к расколам, которые длились десятилетиями.

Вопрос перехода на новый календарь не рассматривается. А распространение ложной информации о внедрение "нового стиля", по словам Евстратия, является информационной провокацией.

"Следует напомнить, что в прошлом году законом Украины 25 декабря было признано праздничным днем, и все, кто желает праздновать в этот день согласно своим убеждениям - имеют возможность делать это и сейчас, вопрос Томоса и автокефалии с этим никак не связаны", - подытожил архиепископ.

Скриншот поста: (facebook.com/yevstr)

Напомним, что в УПЦ КП ответили на заявление УПЦ МП о запрете Филарету возглавить церковь.

Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата выдвигает своего превосходителя Филарета на должность главы единой церкви автокефальной церкви.

Как писало РБК-Украина ранее, Филарет объяснил механизм перехода церквей в Единую автокефальную. Он отметил, что после образования единой церкви значительная часть православных останется в Русской православной церкви в Украине.

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