Кейт Міддлтон і принц Вільям (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Кейт Міддлтон і прицнц Вільям вирішили сховатися від сторонніх очей

Кейт Міддлтон і принц Вільям втомилися від постійної уваги фанатів і вирішили приховати територію Кенсінгтонського палацу від сторонніх очей. Про це повідомляє видання Express.co.uk.

Кейт Міддлтон, яка в студентські роки змушена була важко працювати за копійки, разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом вирішили сховатися від сторонніх очей. Для цього вони створюють навколо Кенсінгтонського палацу живопліт з дерев. На даний момент довжина цієї огорожі складає вже майже 300 метрів, а висота – майже 90 сантиметрів. У найближчому майбутньому дерева повинні приховати від сторонніх очей всю задню частину палацу.

Кейт Міддлтон і принц Вільям (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Вартість такої огорожі вже досягла 15 тисяч фунтів стерлінгів. Протягом декількох днів було висаджено ще 600 дерев на відстані 45 сантиметрів одна від одної.

Дерева повинні також приховати від сторонніх очей і вертолітний майданчик, так як Кейт Міддлтон і принцу Вільяма не подобається, що папараці постійно фотографують їх польоти в столицю. Герцоги Кембриджські часто разом з дітьми користуються вертольотом, щоб відвідувати Лондон.

Кенсінгтонський палац (wikipedia.org)

Раніше хвойні дерева були висаджені на західній стороні палацу. Довжина огорожі там має 250 метрів. А ціна такого живого паркану – майже 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Повідомляється, що основною причиною висаджування такої огорожі стало те, що Кейт Міддлтон регулярно потрапляє в об'єктиви фанатів і журналістів під час прогулянок зі своїми трьома дітьми – п'ятирічним принцом Джорджем, трирічною принцесою Шарлоттою і однорічним принцом Луї.

Ландшафтний дизайн території, прилеглої до Кенсингтонскому палацу. Фото: GOOGLE EARTH

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі перебралися в новий будинок у Віндзорі.

А також розповідали про те, що спливло несподіване минуле Кейт Міддлтон.