Кейт Миддлтон и принц Уильям (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Кейт Миддлтон и прицнц Уильям решили спрятаться от посторонних глаз

Кейт Миддлтон и принц Уильям устали от постоянного внимания фанатов и решили скрыть территорию Кенсингтонского дворца от посторонних глаз. Об этом сообщает издание Express.co.uk.

Кейт Миддлтон, которая в студенческие годы вынуждена была тяжело работать за копейки, вместе со своим супругом принцем Уильямом решили спрятаться от посторонних глаз. Для этого они создают вокруг Кенсингтонского дворца живую изгородь из деревьев. На данный момент длина этой изгороди составляет уже почти 300 метров, а высота – почти 90 сантиметров. В ближайшем будущем деревья должны скрыть от посторонних глаз всю заднюю часть дворца.

Кейт Миддлтон и принц Уильям (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Стоимость такой изгороди уже достигла 15 тысяч фунтов стерлингов. В течении нескольких дней было высажено еще 600 деревьев на расстоянии 45 сантиметров друг от друга.

Деревья должны также скрыть от посторонних глаз и вертолетную площадку, так как Кейт Миддлтон и принцу Уильяму не нравится, что папарацци постоянно фотографируют их полеты в столицу. Герцоги Кембриджские часто вместе с детьми пользуются вертолетом, чтобы посещать Лондон.

Кенсингтонский дворец (wikipedia.org)

Ранее хвойные деревья были высажены также на западной стороне дворца. Длина изгороди там имеет 250 метров. А цена такого живого забора – почти 20 тысяч фунтов стерлингов.

Сообщается, что основной причиной высаживания такой изгороди стало то, что Кейт Миддлтон регулярно попадает в объективы фанатов и журналистов во время прогулок со своими тремя детьми – пятилетним принцем Джорджем, трехлетней принцессой Шарлоттой и годовалым принцем Луи.

Ландшафтный дизайн территории, прилегающей к Кенсингтонскому дворцу. Фото: GOOGLE EARTH

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