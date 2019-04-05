ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кейт Миддлтон и принц Уильям устали от постоянного внимания

STYLERЖизнь    05.04.2019 - 14:41
Кейт Миддлтон и принц Уильям устали от постоянного внимания
Кейт Миддлтон и принц Уильям (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Кейт Миддлтон и прицнц Уильям решили спрятаться от посторонних глаз

Кейт Миддлтон и принц Уильям устали от постоянного внимания фанатов и решили скрыть территорию Кенсингтонского дворца от посторонних глаз. Об этом сообщает издание Express.co.uk.

Кейт Миддлтон, которая в студенческие годы вынуждена была тяжело работать за копейки, вместе со своим супругом принцем Уильямом решили спрятаться от посторонних глаз. Для этого они создают вокруг Кенсингтонского дворца живую изгородь из деревьев. На данный момент длина этой изгороди составляет уже почти 300 метров, а высота – почти 90 сантиметров. В ближайшем будущем деревья должны скрыть от посторонних глаз всю заднюю часть дворца.

Кейт Миддлтон и принц Уильям устали от постоянного внимания

Кейт Миддлтон и принц Уильям (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Стоимость такой изгороди уже достигла 15 тысяч фунтов стерлингов. В течении нескольких дней было высажено еще 600 деревьев на расстоянии 45 сантиметров друг от друга.

Деревья должны также скрыть от посторонних глаз и вертолетную площадку, так как Кейт Миддлтон и принцу Уильяму не нравится, что папарацци постоянно фотографируют их полеты в столицу. Герцоги Кембриджские часто вместе с детьми пользуются вертолетом, чтобы посещать Лондон.

Кейт Миддлтон и принц Уильям устали от постоянного внимания

Кенсингтонский дворец (wikipedia.org)

Ранее хвойные деревья были высажены также на западной стороне дворца. Длина изгороди там имеет 250 метров. А цена такого живого забора – почти 20 тысяч фунтов стерлингов.

Сообщается, что основной причиной высаживания такой изгороди стало то, что Кейт Миддлтон регулярно попадает в объективы фанатов и журналистов во время прогулок со своими тремя детьми – пятилетним принцем Джорджем, трехлетней принцессой Шарлоттой и годовалым принцем Луи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям устали от постоянного внимания

Ландшафтный дизайн территории, прилегающей к Кенсингтонскому дворцу. Фото: GOOGLE EARTH

Напомним, ранее мы писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри перебрались в новый дом в Виндзоре.

А также рассказывали о том, что всплыло неожиданное прошлое Кейт Миддлтон.

Не первый случай: Маркл унизили из-за Миддлтон Родителям Кейт Миддлтон грозит нищета: что произошло
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Кейт МиддлтонПринц Уильям
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь