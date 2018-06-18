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У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду

STYLERLIFE        18.06.2018 - 15:50

За словами блогера, відомий ЖК в Києві побудований з порушеннями

У Києві житловий комплекс побудували на місці, де має бути школа. Про це розповів відомий український юрист і блогер Клим Братківський.

За його словами, в Реєстрі судових рішень є відповідне рішення Господарського суду про те, що ТОВ "Глобал Буд-3" та інші компанії повинні знести багатоквартирний житловий будинок по вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі столиці, як самовільно збудований на земельній ділянці (кадастровий номер: 8000000000:62:096:0038) і "привести ділянку в первісний стан".

Публічна кадастрова карта (reyestr.court.gov.ua)

"Земельна ділянка 2,46 га була виділена під завершення будівництва школи, але замість однієї школи на ділянці з'явилися 18-поверхові секції житлових будинків, відомі під назвою житловий комплекс "Перспектива", - зазначив Братківський.

Сайт РК

Витяг з державного реєстру

Також юрист звернув увагу на те, що у день винесення рішення (24 травня 2018 року) відповідачі не з'явилися на судове засідання. На сьогоднішній день інформації про подання відповідачами апеляційної скарги немає.

Представники ЖК не з'явилися на судове засідання

Раніше Styler писав про те, що у Києві біля берегів річки почали будівництво житлового комплексу.

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Теги: Київ, застройка
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