В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда

По словам блогера, известный ЖК в Киеве построен с нарушениями

В Киеве жилой комплекс построили на месте, где должна быть школа. Об этом рассказал известный украинский юрист и блогер Клим Братковский.

По его словам, в Реестре судебных решений есть соответствующее решение Хозяйственного суда о том, что ООО "Глобал Строй-3" и другие компании должны снести многоквартирный жилой дом по ул. Теодора Драйзера, 40 в Деснянском районе столицы, как самовольно построенный на земельном участке (кадастровый номер: 8000000000:62:096:0038) и "привести участок в первоначальное состояние".

Публичная кадастровая карта (reyestr.court.gov.ua)

"Земельный участок 2,46 га был выделен под завершение строительства школы, но вместо одной школы на участке появились 18-этажные секции жилых домов, известные под названием жилой комплекс "Перспектива", - отметил Братковский.

Сайт ЖК

Выдержка из государственного реестра

Также юрист обратил внимание на то, что в день вынесения решения (24 мая 2018 года) ответчики не явились на судебное заседание. На сегодняшний день информации о подачи ответчиками апелляционной жалобы нет.

Представители ЖК не явились на судебное заседание

Ранее Styler писал о том, что в Киеве возле берегов реки начали строительство жилого комплекса.

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