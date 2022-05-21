У костелі Святого Миколая в Києві з'явилася статуя, яку освятив Франциск

У Києві в костелі Святого Миколая була встановлена статуя Архангела Михаїла, яку Папа Римський Франциск освятив спеціально для цього храму. Вона передана приходу на постійне користування.

Про це передали в Парафії костелу Св. Миколая в Києві на сторінці в Facebook .

До столиці України понтифік відправив свого представника - Секретаря у справах відносин Апостольської Столиці з державами (міністра закордонних справ Ватикану) архієпископа Пола Річарда Ґаллаґера. Він також взяв участь в урочистій інсталяції статуї святого Михайла Архангела в Київському костелі на вулиці Васильківській.

Настоятель парафії отець Павло Вишковський під час урочистих заходів у п'ятницю ввечері зазначив, що сьогодні парафія переживає історичну подію - кінець епохи комуністичного свавілля.

"Адже у спомин Архангелів Михаїла, Гавриїла і Рафаїла, 29 вересня 1991 року, перед зачиненими дверима нашого храму отець Ян Крапан звершив після багатолітньої перерви Євхаристію в намірі повернення святині. Так Архангел Михаїл став нашим особливим покровителем і заступником понад 30 років тому", - сказав священнослужитель.

Освячена Франциском статуя Архангела Михаїла в костелі Святого Миколая в Києві (фото: facebook.com/StMykolayParish)

Він також наголосив, що Архангел Михаїл є покровителем Києва з XVI століття й одночасно покровителем всієї України.

"Нехай цей могутній Архангел заступається за нашу парафію, за кожного з нас, і випрошує нам благодать без перешкод молитися у цій святині. Нехай він береже нашу країну, всіх її жителів, і допомагає долати ворогів, видимих і невидимих", - додав Вишковський.

Статуя Архангела Михаїла з'явилася в Київському костелі Святого Миколая (фото: facebook.com/StMykolayParish)