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В костеле Святого Николая в Киеве появилась статуя, которую освятил Франциск

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Киев, Суббота 21 мая 2022 15:35
В костеле Святого Николая в Киеве появилась статуя, которую освятил Франциск Фото: освященную Франциском статую Архангела Михаила установили в киевском костеле Святого Николая (facebook.com/StMykolayParish)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в костеле Святого Николая була установлена статуя Архангела Михаила, которую Папа Рисский Франциск освятил специально для этого храма. Она передана приходу на постоянное пользование.

Об этом передали в Приходе костела Св. Николая в Киеве на странице в Facebook.

В столицу Украины понтифик отправил своего представителя - Секретаря по делам отношений Апостольской Столицы с государствами (министра иностранных дел Ватикана) архиепископа Пола Ричарда Галлагера. Он также принял участие в торжественной инсталляции статуи святого Михаила Архангела в киевском костеле на улице Васильковской.

Настоятель прихода отец Павел Вишковский во время торжественных мероприятий в пятницу вечером отметил, что сегодня приход переживает историческое событие - конец эпохи коммунистического произвола.

"Ведь в поминание Архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила, 29 сентября 1991 года, перед закрытыми дверями нашего храма отец Ян Крапан совершил после многолетнего перерыва Евхаристию в намерении возвращения святыни. Так Архангел Михаил стал нашим особым покровителем и покровителем более 30 лет назад", - сказал священнослужитель.

В костеле Святого Николая в Киеве появилась статуя, которую освятил ФранцискВ костеле Святого Николая в Киеве появилась статуя, которую освятил Франциск

Освященная Франциском статуя Архангела Михаила в костеле Святого Николая в Киеве (фото: facebook.com/StMykolayParish)

Он также подчеркнул, что Архангел Михаил является покровителем Киева с XVI века и одновременно покровителем всей Украины.

"Пусть этот могущественный Архангел заступается за наш приход, за каждого из нас, и просит нам благодать без преград молиться в этой святыне. Пусть он бережет нашу страну, всех ее жителей, и помогает преодолевать врагов, видимых и невидимых", - добавил Вишковский.

В костеле Святого Николая в Киеве появилась статуя, которую освятил ФранцискВ костеле Святого Николая в Киеве появилась статуя, которую освятил ФранцискВ костеле Святого Николая в Киеве появилась статуя, которую освятил Франциск

Статуя Архангела Михаила появилась в киевском костеле Святого Николая (фото: facebook.com/StMykolayParish)

Напомним, ранее МИД Украины пригласило Папу Римского Франциска посетить Киев.

Также мы писали, что на реставрацию костела Святого Николая в Киеве, где в сентябре 2021 года произошел серьезный пожар, украинцы пожертвовали около 16 млн гривен.

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