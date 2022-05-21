В костеле Святого Николая в Киеве появилась статуя, которую освятил Франциск

В Киеве в костеле Святого Николая була установлена статуя Архангела Михаила, которую Папа Рисский Франциск освятил специально для этого храма. Она передана приходу на постоянное пользование.

Об этом передали в Приходе костела Св. Николая в Киеве на странице в Facebook .

В столицу Украины понтифик отправил своего представителя - Секретаря по делам отношений Апостольской Столицы с государствами (министра иностранных дел Ватикана) архиепископа Пола Ричарда Галлагера. Он также принял участие в торжественной инсталляции статуи святого Михаила Архангела в киевском костеле на улице Васильковской.

Настоятель прихода отец Павел Вишковский во время торжественных мероприятий в пятницу вечером отметил, что сегодня приход переживает историческое событие - конец эпохи коммунистического произвола.

"Ведь в поминание Архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила, 29 сентября 1991 года, перед закрытыми дверями нашего храма отец Ян Крапан совершил после многолетнего перерыва Евхаристию в намерении возвращения святыни. Так Архангел Михаил стал нашим особым покровителем и покровителем более 30 лет назад", - сказал священнослужитель.

Освященная Франциском статуя Архангела Михаила в костеле Святого Николая в Киеве (фото: facebook.com/StMykolayParish)

Он также подчеркнул, что Архангел Михаил является покровителем Киева с XVI века и одновременно покровителем всей Украины.

"Пусть этот могущественный Архангел заступается за наш приход, за каждого из нас, и просит нам благодать без преград молиться в этой святыне. Пусть он бережет нашу страну, всех ее жителей, и помогает преодолевать врагов, видимых и невидимых", - добавил Вишковский.

Статуя Архангела Михаила появилась в киевском костеле Святого Николая (фото: facebook.com/StMykolayParish)