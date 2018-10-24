Локально пройдуть дощі: синоптики розповіли про погоду в четвер

Фото: в Україні пройдуть дощі (РБК-Україна)

Погода в Україні завтра буде сирою, в деяких областях очікуються дощі

У четвер, 25 жовтня, в Україні прогнозується значна хмарність локально пройдуть дощі. Про це повідомляє сайт погоди "Meteoprog".

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Згідно з інформацією синоптиків, вночі похолодає, у північних областях до +2 градусів, а вдень по країні +8...+12 градусів Цельсія, у південних областях температура повітря підніметься до позначки +15.

У центральних регіонах хмарно з проясненнями, пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі +4...+5 вище нуля, вдень +11...+12 градусів.

На Заході України очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі +5...+7, вдень +8...+11 градусів.

В північних областях буде хмарно, очікуються дощі. Температура повітря вночі приблизно +2...+4 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть від +8 до +10 градусів.

На Сході країни погода з мінливою хмарністю і з невеликими дощами. Температура повітря вночі +3...+5 градусів тепла, вдень +8...+12.

У південних областях завтра хмарно, Запоріжжі та Сімферополі пройдуть дощі. Температура повітря вночі +5...+6, вдень +12...+15 градусів.

Карта погоди (meteoprog.ua)

До речі, синоптик дала сприятливий прогноз погоди на кінець тижня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний синоптик Наталка Діденко дала свій прогноз погоди на четвер, 25 жовтня.

А також ми повідомляли про те, що в кінці жовтня погода порадує жителів України.

Відео: РБК-Україна