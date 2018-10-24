Локально пройдут дожди: синоптики рассказали о погоде в четверг

Фото: в Украине пройдут дожди (РБК-Украина)

Погода в Украине завтра будет сырой, в некоторых областях ожидаются дожди

В четверг, 25 октября, в Украине прогнозируется значительная облачность, локально пройдут дожди. Об этом сообщает сайт погоды "Meteoprog".

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Согласно информации синоптиков, ночью похолодает, в северных областях до +2 градусов, а днем по стране +8…+12 градусов Цельсия, в южных областях температура воздуха поднимется до отметки +15.

В центральных регионах облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4…+5 выше нуля, а днем +11…+12 градусов.

На Западе Украины ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +5…+7, в дневное время +8…+11 градусов.

В северных областях будет пасмурно, ожидаются дожди. Температура воздуха ночью примерно +2…+4 градуса, днем столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов.

На Востоке страны погода будет с переменной облачностью и с небольшими дождями. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов тепла, днем +8…+12.

В южных областях завтра облачно, в Запорожье и Симферополе пройдут дожди. Температура воздуха ночью +5…+6, днем +12…+15 градусов.

Карта погоды (meteoprog.ua)

Кстати, синоптик дала благоприятный прогноз погоды на конец недели.

Напомним, ранее мы писали о том, что народный синоптик Наталка Диденко дала свой прогноз погоды на четверг, 25 октября.

А также мы сообщали о том, что в конце октября погода порадует жителей Украины.

Видео: РБК-Украина